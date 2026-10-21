Cabeza en alto: MC Torque plantó cara, ganó y mereció más pero no le alcanzó

A los 76 minutos, y en un momento dónde se friccionaba el partido, el árbitro expulsó a Alan Franco por doble amarilla, dejando al Atlético Mineiro con un jugador menos para la recta final.

Tanta fue la lucha del elenco ciudadano, que sobre los minutos finales un desvío en un defensa encontró a Kevin Silva quien en el primer palo descontó. Pero la ilusión iba a crecer gracias a un gran cabezazo de Gary Kagelmacher que colocó la pelota en el ángulo para poner el segundo de MC Torque.

Una campaña para enmarcar por parte de los ciudadanos que plantaron cara esta noche ante Atlético Mineiro, lo derrotaron 2 a 0 en un partido que mereció mucho más, pero el resultado de la ida lo condenó a quedarse sin final de la Sudamericana.

MC Torque

Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Gary Kagelmacher, Kevin Silva, Diogo Guzmán (82' Juan Quintana), Facundo Silvera (71' Ezequiel Busquets); Franco Pizzichillo (71' Luka Andrade), Pablo Siles (59' Nahuel Da Silva), Gonzalo Montes, Esteban Obregón; Salomón Rodríguez (82' Sebastián Cáceres).

DT: Marcelo Méndez.

Atlético Mineiro

Gabriel Delfim; Alan Franco, Lyanco, Vitor Hugo, Renan Lodi; Maycon, Kevin Castaño (65' Mamady Cissé); Víctor Hugo (65' Vitor Hugo), Bernard (79' Alexsander), Tomás Cuello; Reinier (65' Natanael).

DT: Eduardo Domínguez.