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Deportes Atlético Mineiro |

al borde de la heróica

Cabeza en alto: MC Torque plantó cara, ganó y mereció más pero no le alcanzó

Con goles en los minutos finales, MC Torque derrotó 2 a 0 a Atlético Mineiro pero no le alcanzó para acceder a la final de la Copa Sudamericana.

MC Torque ante Atlético Mineiro.

MC Torque ante Atlético Mineiro.

 @MvdCityTorque
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MC Torque quedó al borde del milagro y de la hazaña. Venció 2 a 0 a Atlético Mineiro en el Estadio Centenario pero la goleada recibida en el resultado de ida, lo dejó eliminado. Los galos enfrentarán a Boca Juniors en la final de la Sudamericana.

Los primeros veinte minutos fueron de un dominio absoluto por parte del equipo uruguayo, que con presión alta, metió en su campo a los galos, obligando a que el golero Gabriel tuviera que intervenir en tres ocasiones para evitar la caída de su arco.

Y así se fue la primera mitad, con un equipo ciudadano que dominó de comienzo a final pero que no logró destrabar el cerrojo del arco convirtiendo a Gabriel en figura.

A los 76 minutos, y en un momento dónde se friccionaba el partido, el árbitro expulsó a Alan Franco por doble amarilla, dejando al Atlético Mineiro con un jugador menos para la recta final.

Tanta fue la lucha del elenco ciudadano, que sobre los minutos finales un desvío en un defensa encontró a Kevin Silva quien en el primer palo descontó. Pero la ilusión iba a crecer gracias a un gran cabezazo de Gary Kagelmacher que colocó la pelota en el ángulo para poner el segundo de MC Torque.

Una campaña para enmarcar por parte de los ciudadanos que plantaron cara esta noche ante Atlético Mineiro, lo derrotaron 2 a 0 en un partido que mereció mucho más, pero el resultado de la ida lo condenó a quedarse sin final de la Sudamericana.

MC Torque

Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Gary Kagelmacher, Kevin Silva, Diogo Guzmán (82' Juan Quintana), Facundo Silvera (71' Ezequiel Busquets); Franco Pizzichillo (71' Luka Andrade), Pablo Siles (59' Nahuel Da Silva), Gonzalo Montes, Esteban Obregón; Salomón Rodríguez (82' Sebastián Cáceres).

DT: Marcelo Méndez.

Atlético Mineiro

Gabriel Delfim; Alan Franco, Lyanco, Vitor Hugo, Renan Lodi; Maycon, Kevin Castaño (65' Mamady Cissé); Víctor Hugo (65' Vitor Hugo), Bernard (79' Alexsander), Tomás Cuello; Reinier (65' Natanael).

DT: Eduardo Domínguez.

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