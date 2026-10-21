Sitios web del Gobierno desactivados al detectarse falla de seguridad

Alerta en el mundo

Al respecto, la BBC informó que los fallos fueron descubiertos por la inteligencia artificial (IA). La empresa de ciberseguridad Wiz afirmó que se trataba de las "vulnerabilidades más graves jamás descubiertas" por esta tecnología, que está transformando el panorama cibernético.

Por su parte, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos aconsejó a las organizaciones desconectar sus sistemas si no podían actualizarlos con la solución.

"Estas vulnerabilidades suelen proporcionar una vía directa al sistema de archivos o a la base de datos del servidor", indicaba el informe.

Mientras tanto, la Casa Blanca afirmó que las agencias federales estaban trabajando con los principales laboratorios de IA para acelerar la solución del problema.

Desarrollo web

PHP fue creado para el desarrollo web. Se utiliza en servidores para implementar lo que se ve cuando se visitan las páginas en internet.

Si bien no todos los sitios web lo utilizan, es la base de una gran parte de internet.

Agrega la BBC que las vulnerabilidades fueron descubiertas por investigadores de ciberseguridad de las empresas Calif y Wiz. Para ello, utilizaron IA de última generación, desarrollada por OpenAI.

OpenAI afirmó en un blog que se trataba de "uno de los problemas de seguridad con mayor impacto de los últimos tiempos".

Según estas empresas, habían pasado desapercibidas durante más de una década.