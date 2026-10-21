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Política

seguridad en internet

Sitios web del Gobierno desactivados al detectarse falla de seguridad

Tanto la web de la Presidencia como las de varios ministerios y oficinas gubernamentales se encuentran desactivadas; la falla afecta webs en todo el mundo.

Páginas web del Gobierno desactivadas.

Páginas web del Gobierno desactivadas.

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Por Fabián Tapia

Las páginas web de varias entidades del Estado, entre ellas la Presidencia, se encuentran caídas. Más temprano, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) advirtió que los sitios web uruguayos podían tener problemas debido a dos fallas críticas de seguridad informática que afectan a sistemas de todo el mundo.

El Centro de Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad (CERTuy) ahbía advertido horas antes que este 21 de octubre "se detectaron dos fallas en PHP (CVE-2026-109618 y CVE-2026-109619) que podrían permitir la ejecución remota de código en servidores afectados. Ambas tienen una severidad de 9,2 según CVSS v4.0".

Posteriormente, a la caída de la tarde las webs de varios organismos del Estado, entre ellos Presidencia, los ministerios, la propia Agesic, quedaron fuera de servicio.

Alerta en el mundo

Al respecto, la BBC informó que los fallos fueron descubiertos por la inteligencia artificial (IA). La empresa de ciberseguridad Wiz afirmó que se trataba de las "vulnerabilidades más graves jamás descubiertas" por esta tecnología, que está transformando el panorama cibernético.

Por su parte, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos aconsejó a las organizaciones desconectar sus sistemas si no podían actualizarlos con la solución.

"Estas vulnerabilidades suelen proporcionar una vía directa al sistema de archivos o a la base de datos del servidor", indicaba el informe.

Mientras tanto, la Casa Blanca afirmó que las agencias federales estaban trabajando con los principales laboratorios de IA para acelerar la solución del problema.

Desarrollo web

PHP fue creado para el desarrollo web. Se utiliza en servidores para implementar lo que se ve cuando se visitan las páginas en internet.

Si bien no todos los sitios web lo utilizan, es la base de una gran parte de internet.

Agrega la BBC que las vulnerabilidades fueron descubiertas por investigadores de ciberseguridad de las empresas Calif y Wiz. Para ello, utilizaron IA de última generación, desarrollada por OpenAI.

OpenAI afirmó en un blog que se trataba de "uno de los problemas de seguridad con mayor impacto de los últimos tiempos".

Según estas empresas, habían pasado desapercibidas durante más de una década.

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