Deportes Campeonato Uruguayo | Clausura | Intermedio

pensando en el año que viene

Campeonato Uruguayo 2026: ¿Cuándo comienza y cómo se jugará?

El Campeonato Uruguayo comenzará el 25 de enero con la Supercopa Uruguaya, mientras que el fin de semana siguiente iniciará el Torneo Apertura.

¿Cómo se jugará el Campeonato Uruguayo 2026?

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
La Comisión de Clubes, que fue conformada en el último Consejo de Liga, se reunió este lunes para elaborar lo que será el formato del próximo Campeonato Uruguayo. El próximo año estará marcado por la detención de la actividad durante la disputa del Mundial.

Los clubes que integran esta Comisión son Nacional, Liverpool, Defensor Sporting, Boston River, Racing y Wanderers. Ahora, el formato será votado el lunes 15 de diciembre en un nuevo Consejo de Liga en dónde se confirmará el sistema de disputa.

Pese a que estuvo sobre la mesa la posibilidad de quitar el Torneo Intermedio y hacer un torneo previo al comienzo del año, finalmente se resolvió que la próxima temporada mantendrá el mismo formato de Apertura, Intermedio y Clausura.

Las fechas del Campeonato Uruguayo 2026

Con el formato de disputa confirmado, quedaron fijadas las fechas más importantes de lo que será el Campeonato Uruguayo 2026, que comenzará en el mes de enero.

El 25 de enero del próximo año, se estará abriendo una nueva temporada del fútbol uruguayo con la disputa de la Supercopa entre Nacional y Peñarol. Este partido enfrenta al ganador del Campeonato Uruguayo contra el ganador del Torneo Intermedio. Si bien en ambos casos los obtuvo el tricolor, Peñarol jugará por ser el subcampeón del Intermedio.

El Torneo Apertura comenzará el fin de semana del sábado 30 y domingo 31 de enero y se extenderá hasta el 3 de mayo. El fin de semana siguiente comenzará el Torneo Intermedio que tendrá dos partes, una previa al Mundial (hasta el domingo 7 de junio) y desde el 25 de julio se jugará el complemento de este torneo.

Por su parte, luego del período de pases, el Torneo Clausura comenzará el 22 de agosto y se extenderá hasta el domingo 20 de diciembre.

