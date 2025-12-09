Campeonato Uruguayo 2026: ¿Cuándo comienza y cómo se jugará?

Las fechas del Campeonato Uruguayo 2026

Con el formato de disputa confirmado, quedaron fijadas las fechas más importantes de lo que será el Campeonato Uruguayo 2026, que comenzará en el mes de enero.

El 25 de enero del próximo año, se estará abriendo una nueva temporada del fútbol uruguayo con la disputa de la Supercopa entre Nacional y Peñarol. Este partido enfrenta al ganador del Campeonato Uruguayo contra el ganador del Torneo Intermedio. Si bien en ambos casos los obtuvo el tricolor, Peñarol jugará por ser el subcampeón del Intermedio.

El Torneo Apertura comenzará el fin de semana del sábado 30 y domingo 31 de enero y se extenderá hasta el 3 de mayo. El fin de semana siguiente comenzará el Torneo Intermedio que tendrá dos partes, una previa al Mundial (hasta el domingo 7 de junio) y desde el 25 de julio se jugará el complemento de este torneo.

Por su parte, luego del período de pases, el Torneo Clausura comenzará el 22 de agosto y se extenderá hasta el domingo 20 de diciembre.