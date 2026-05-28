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Política oposición | aprobación |

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Sólo el 19% aprueba el trabajo de la oposición

Apenas el 19% de la población expresó su respaldo o acuerdo con el desempeño que viene sosteniendo la oposición y el 46% desaprueba.

La oposición con bajísima aprobación&nbsp;

La oposición con bajísima aprobación 

 Dante Fernandez / FocoUy
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Un relevamiento de la consultora Factum correspondiente al segundo bimestre de 2026 muestra un bajo nivel de aprobación y un fuerte peso de la postura neutral en los sectores más jóvenes.

La consultora Factum presentó su último relevamiento de opinión pública sobre el desempeño de los partidos opositores en Uruguay. Los datos, difundidos a través de VTV Noticias y correspondientes al segundo bimestre de 2026, reflejan un escenario complejo para las fuerzas de la oposición, dado que el 46% de los ciudadanos consultados manifestó estar en desacuerdo con su actuación. En contrapartida, apenas el 19% de la población expresó su respaldo o acuerdo con el desempeño que vienen sosteniendo los partidos opositores, mientras que el 35% de los encuestados prefirió mantenerse en una posición intermedia, declarando no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, y solo un 1% optó por no emitir opinión al respecto.

El rechazo se consolida en los sectores de mayor edad

Al desglosar el estudio por franjas etarias, se evidencia que los niveles de rechazo hacia la labor opositora se intensifican a medida que aumenta la edad de los consultados. El escenario más adverso para los partidos de la oposición se registra entre los uruguayos de 62 años en adelante, franja donde el desacuerdo escala de manera pronunciada hasta alcanzar el 56%, frente a un 20% que valida su actuación. Una tendencia similar, aunque algo más moderada, se observa en el sector que abarca a las personas de entre 49 y 61 años; en este segmento, el descontento se posiciona exactamente en el promedio general del 46%, mientras que el nivel de aprobación logra su punto más alto con el 22%.

Neutralidad y apatía entre los votantes más jóvenes

Por el contrario, el comportamiento de la opinión pública varía significativamente cuando se analizan las respuestas de las generaciones más jóvenes, donde la postura neutral cobra un protagonismo decisivo. En la franja que va desde los 34 hasta los 48 años, el nivel de desacuerdo desciende al 39% y el acuerdo se sitúa en un 17%, pero el dato más relevante es el 44% de los consultados que decidió no inclinarse por ninguna de las dos opciones.

Esta misma dinámica de indefinición se replica con mayor fuerza entre los jóvenes de 18 a 33 años. En este último grupo etario, el desacuerdo se ubicó en el 38% y el respaldo a la gestión de la oposición cayó al piso más bajo del estudio con un 14%, al tiempo que un significativo 45% de los participantes prefirió manifestar que no sostiene una postura definida sobre el tema.

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