Sólo el 19% aprueba el trabajo de la oposición

Neutralidad y apatía entre los votantes más jóvenes

Por el contrario, el comportamiento de la opinión pública varía significativamente cuando se analizan las respuestas de las generaciones más jóvenes, donde la postura neutral cobra un protagonismo decisivo. En la franja que va desde los 34 hasta los 48 años, el nivel de desacuerdo desciende al 39% y el acuerdo se sitúa en un 17%, pero el dato más relevante es el 44% de los consultados que decidió no inclinarse por ninguna de las dos opciones.

Esta misma dinámica de indefinición se replica con mayor fuerza entre los jóvenes de 18 a 33 años. En este último grupo etario, el desacuerdo se ubicó en el 38% y el respaldo a la gestión de la oposición cayó al piso más bajo del estudio con un 14%, al tiempo que un significativo 45% de los participantes prefirió manifestar que no sostiene una postura definida sobre el tema.