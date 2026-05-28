Frío, humedad y nieblas marcarán el tiempo en Uruguay en los próximos días

Por su parte, Windguru proyecta vientos moderados del este y noreste sobre la franja costera del Río de la Plata y el Atlántico, con algunas ráfagas más intensas en Maldonado y Rocha hacia el fin de semana. Los modelos indican además elevada humedad ambiental y nubosidad variable durante gran parte de los próximos días.

En localidades del este, como Punta del Diablo y La Paloma, los modelos meteorológicos muestran jornadas frescas, parcialmente nubosas y con posibilidad de lluvias débiles aisladas hacia el viernes, aunque sin fenómenos severos previstos.

La tendencia general para el cierre de mayo indica mañanas frías, tardes frescas y un predominio de humedad y nubosidad en buena parte del país, manteniéndose un escenario típicamente otoñal en Uruguay.