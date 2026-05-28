Frío, humedad y nieblas marcarán el tiempo en Uruguay en los próximos días

Uruguay continuará bajo un escenario de ambiente frío, elevada humedad y abundante nubosidad durante los próximos días, de acuerdo con los pronósticos actualizados este miércoles 28 de mayo por el Instituto Uruguayo de Meteorología, MetSul Meteorologia y los modelos de Windguru. Las previsiones coinciden en jornadas estables, aunque con persistencia de nieblas y neblinas especialmente durante las mañanas y noches.
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Pronósticos
Según Inumet, este jueves se presentará “nuboso y cubierto”, con presencia de nieblas y neblinas en varias regiones del país. Para Montevideo y el área metropolitana se prevén temperaturas entre 7°C y 15°C, mientras que el viernes las mínimas subirán levemente hasta los 8°C y las máximas alcanzarán los 17°C.
MetSul advierte que el ingreso persistente de aire húmedo desde el océano mantendrá condiciones frías y sensación térmica baja, principalmente en zonas costeras y durante las primeras horas del día. El organismo meteorológico brasileño también señala que la estabilidad atmosférica reducirá las probabilidades de lluvias importantes, aunque no se descartan precipitaciones aisladas y débiles sobre el este y noreste del territorio uruguayo.
Por su parte, Windguru proyecta vientos moderados del este y noreste sobre la franja costera del Río de la Plata y el Atlántico, con algunas ráfagas más intensas en Maldonado y Rocha hacia el fin de semana. Los modelos indican además elevada humedad ambiental y nubosidad variable durante gran parte de los próximos días.
En localidades del este, como Punta del Diablo y La Paloma, los modelos meteorológicos muestran jornadas frescas, parcialmente nubosas y con posibilidad de lluvias débiles aisladas hacia el viernes, aunque sin fenómenos severos previstos.
La tendencia general para el cierre de mayo indica mañanas frías, tardes frescas y un predominio de humedad y nubosidad en buena parte del país, manteniéndose un escenario típicamente otoñal en Uruguay.