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Deportes Boca Juniors |

seis meses antes

Cavani se despide de Boca: rescindió su contrato en forma anticipada

"El matador" no está en la planificación del nuevo técnico de Boca por lo que decidió rescindir su contrato aunque no piensa en retirarse.

Cavani ya no jugará en Boca.

Cavani ya no jugará en Boca.

 UNAR Photo / FocoUy
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El ciclo de Edinson Cavani en Boca Juniors llegó al final. Aunque "el matador" no tiene pensado retirarse del fútbol, llegó a un acuerdo verbal para rescindir anticipadamente su contrato, según informó el diario deportivo argentino Olé. El vínculo del atacante estaba vigente hasta diciembre, pero ambas partes decidieron ponerle fin antes de tiempo.

Agrega que Cavani cobrará solamente hasta su último día como jugador del Xeneize y no reclamará una compensación por los seis meses restantes. La decisión llegó luego de que el nuevo entrenador, Rodolfo Arruabarrena, no lo incluyera en su planificación para el segundo semestre.

El técnico, agrega Olé, tomó la determinación debido a las reiteradas dificultades físicas del delantero y la imposibilidad de entrenar con normalidad durante varios meses.

Cavani fuera de la planificación

Sin embargo, el delantero uruguayo no tiene pensado retirarse y evaluará nuevas opciones para continuar su carrera. Entre las posibilidades aparece un eventual regreso a Uruguay para afrontar la última etapa de su trayectoria profesional.

Cavani se despide de Boca luego de tres temporadas, 81 partidos, 28 goles y 12 asistencias, aunque sin títulos conquistados. Su mejor momento llegó en 2024, cuando marcó 20 goles y fue una de las figuras del equipo, pero las lesiones y la pérdida de protagonismo marcaron su último período en el club.

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