El ciclo de Edinson Cavani en Boca Juniors llegó al final. Aunque "el matador" no tiene pensado retirarse del fútbol, llegó a un acuerdo verbal para rescindir anticipadamente su contrato, según informó el diario deportivo argentino Olé. El vínculo del atacante estaba vigente hasta diciembre, pero ambas partes decidieron ponerle fin antes de tiempo.
seis meses antes
Cavani se despide de Boca: rescindió su contrato en forma anticipada
"El matador" no está en la planificación del nuevo técnico de Boca por lo que decidió rescindir su contrato aunque no piensa en retirarse.