Kike Olivera no jugará en Nacional que busca reflotar otras opciones

En principio, Tiziano Correa le ganaría la pulseada a Pavel Núñez y sería titular. Además, vuelve Alexis Martín Arias al arco en lugar del panameño Luis Mejía.

Así las cosas, el once para enfrentar al Sastre seria con Alexis Martin en el arco; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Francisco Calvo y Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Luciano Biggio, Agustín Dos Santos y Tomás Verón Lupi, Maximiliano Silvera y Tiziano Correa.

Luciano Boggio, Agustín Dos Santos y Lucas Rodríguez.

Tomás Veron Lupi, Maximiliano Silvera y Tiziano Correa ese sería el probable equipo que empezará el torneo clausura.

Gremio trancó fuerte

Como veníamos informando los últimos días el tema Kike Olivera se "calentó" en las últimas horas. El extremo uruguayo no llegará a Nacional en este período de pases. Además, Gremio amenazó con llevar a su vicepresidente Flavio Perchman por tratar de "negociar en paralelo" la salida del jugador.

Desde Gremio advirtieron de que avanzar en negociaciones con el jugador, llevaría el tema a la FIFA.

Nacional reacción rápidamente al reclamo del conjunto gaúcho y el presidente Ricardo Vairo, lamentó lo sucedido y pidió disculpas al respecto.

En definitiva, Olivera no llegará a Nacional y los tricolores tendrán que buscar por otro lado para incorporar un extremo. La chance del argentino Guido Mainero de Platense se podría reactivar en las próximas horas.