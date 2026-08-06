Estos son los árbitros para la primera del Clausura

Entre lo más destacado, Gustavo Tejera y Daniel Rodríguez no fueron designados para esta etapa, luego del polémico arbitraje de ellos (en cancha y en el VAR respectivamente) en el que Central Español y Liverpool igualaron sin goles. En ese partido, Tejera anuló un gol polémico a los negriazules tras llamado del VAR y expulsó a tres futbolistas.