Este viernes comenzará el Torneo Clausura, instancia final del Campeonato Uruguayo en el que se definirá al campeón, los clasificados a copas internacionales y los descensos. Para esta primera fecha, el Colegio de Árbitros designó las ternas arbitrales para el fin de semana.
Tejera no fue designado
Estos son los árbitros para la primera del Clausura
Javier Feres dirigirá MC Torque ante Peñarol, Hernán Herás estará en Nacional y Boston River mientras que Anahí Fernández dirigirá Deportivo Maldonado y Racing.