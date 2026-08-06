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Deportes Clausura | Club Atlético Peñarol | Nacional

Tejera no fue designado

Estos son los árbitros para la primera del Clausura

Javier Feres dirigirá MC Torque ante Peñarol, Hernán Herás estará en Nacional y Boston River mientras que Anahí Fernández dirigirá Deportivo Maldonado y Racing.

Javier Feres dirigirá MC Torque y Peñarol por el Clausura.

Javier Feres dirigirá MC Torque y Peñarol por el Clausura.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Este viernes comenzará el Torneo Clausura, instancia final del Campeonato Uruguayo en el que se definirá al campeón, los clasificados a copas internacionales y los descensos. Para esta primera fecha, el Colegio de Árbitros designó las ternas arbitrales para el fin de semana.

Entre lo más destacado, Gustavo Tejera y Daniel Rodríguez no fueron designados para esta etapa, luego del polémico arbitraje de ellos (en cancha y en el VAR respectivamente) en el que Central Español y Liverpool igualaron sin goles. En ese partido, Tejera anuló un gol polémico a los negriazules tras llamado del VAR y expulsó a tres futbolistas.

Las designaciones determinaron que Javier Feres junto a Daniel Fedorczuk sean los árbitros del encuentro entre MC Torque y Peñarol que tendrá lugar el sábado en el Estadio Charrúa. Por otro lado, Hernán Heras junto a Andrés Cunha dirigirán el partido entre Nacional y Boston River mientras que Anahí Fernández y Yimmy Álvarez estarán en el partido de Deportivo Maldonado y Racing, escoltas de la Anual.

Así va la primera fecha del Clausura

Viernes 7 de agosto

19:00 - Cerro Largo vs Juventud

  • Estadio Ubilla
  • Leandro Lasso - Diego Dunajec (VAR)

Sábado 8 de agosto

11:00 - Central Español vs Progreso

  • Parque Palermo
  • Javier Burgos - Yimmy Álvarez (VAR)

15:00 - Liverpool vs Albion

  • Parque Viera
  • Esteban Ostojich - Christian Ferreyra (VAR)

18:30 - MC Torque vs Peñarol

  • Estadio Charrúa
  • Javier Feres - Daniel Fedorczuk (VAR)

Domingo 9 de agosto

11:00 - Danubio vs Cerro

  • Estadio Jardines del Hipódromo
  • Mathías de Armas - Christian Ferreyra (VAR)

15:00 - Defensor Sporting vs Wanderers

  • Estadio Franzini
  • Leodán González - Jonathan Fuentes (VAR)

18:30 - Nacional vs Boston River

  • Gran Parque Central
  • Hernán Heras - Andrés Cunha (VAR)

Lunes 10 de agosto

19:00 - Deportivo Maldonado vs Racing

  • Estadio Domingo Burgueño Miguel
  • Anahí Fernández - Yimmy Álvarez (VAR)

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