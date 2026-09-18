City Torque remontó la serie y es semifinalista de la Sudamericana

Hasta que, a los 36’, un centro de Pizzichillo fue peinado por Gary Kagelmacher y terminó en una combinación dentro del área entre el zaguero y Salomón Rodríguez, quien remató al segundo palo para vencer a Espinoza, que no puso las manos firmes y no pudo evitar el gol ciudadano.

Torque le pasó por arriba

En el inicio del segundo tiempo, City Torque estuvo cerca de ampliar la ventaja con un cabezazo de Kagelmacher en un tiro de esquina que se fue alto. A los 49’, un remate lejano de Gonzalo Montes fue directo a las manos del arquero incaico y casi desviado en el camino por Rodríguez.

A los 53’, Montes volvió a tener una chance, esta vez con un tiro libre que sorprendió a Espinoza, quien voló y sacó el balón al córner. Y a los 57’, un centro de Esteban Obregón desde la banda izquierda acabó en la cabeza de Salomón Rodríguez, quien agarró a contrapié al arquero y puso el 2-0.

Tras el gol, Nahuel da Silva tuvo una ocasión para ampliar la ventaja, pero su disparo se fue por encima del travesaño, mientras que a los 77’ Bandiera probó para Cienciano, pero un cierre providencial de Kevin Silva hizo que la pelota se fuera apenas ancha.

Y a los 90’+2, Salomón Rodríguez peinó un pase largo y la pelota le quedó a Da Silva, quien le ganó la posición a su marcador y definió ante la salida del arquero para vencerlo, dándole así la agónica clasificación a Torque con el 3-0.