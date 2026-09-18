Clara Niz, candidata de Fosalba, es la nueva presidenta del SMU

Para el Comité Ejecutivo, el principal órgano de conducción del sindicato, Fosalba obtuvo 1.606 votos, Juntos 690 y Evolución Médica 511. Además, hubo 279 votos en blanco y 111 anulados. El acta establece que el órgano se integra con diez miembros médicos y que, mediante el mecanismo de adjudicación previsto, correspondieron cinco cargos a Fosalba, dos a Juntos y uno a Evolución Médica.

La nómina de Fosalba está encabezada por Niz y también incluye a Leonella Luzardo, Juan Pablo Soto, Juan Pablo Gesuele, Stephanie Viroga, Federico Figueredo, Andrea Simeone, Luis Figoli, Victoria Casada y Adriana Peveroni, entre otros candidatos. Por Juntos fueron proclamados, entre otros, Rodrigo Perna, Gerardo Eguren, Gonzalo Ferreira y Mónica Castilla. Evolución Médica tendrá entre sus representantes a Matías Ifrán y Mariana Kenny.

El resultado de la elección también dio a Fosalba la mayor representación en los otros órganos médicos. En el Consejo Arbitral, Fosalba obtuvo 1.624 votos, Juntos 715 y Evolución Médica 552. Hubo 320 votos en blanco y cuatro anulados. De los cuatro cargos médicos, dos correspondieron a Fosalba, uno a Juntos y uno a Evolución Médica.

En la Comisión Fiscal, Fosalba consiguió 1.645 votos, Juntos 677 y Evolución Médica 567. Se registraron 322 votos en blanco y 115 anulados. La distribución de los cinco cargos médicos fue de tres para Fosalba, uno para Juntos y uno para Evolución Médica.

En la Comisión de la Colonia de Vacaciones, Fosalba obtuvo 1.577 votos, Juntos 694 y Evolución Médica 503. Hubo 312 votos en blanco y 111 anulados. De los cinco cargos médicos, tres fueron para Fosalba, uno para Juntos y uno para Evolución Médica.

Respecto del grupo estudiantil, Estudiantes Independientes obtuvo 65 votos y Evolución Estudiantil 47, mientras que hubo 13 votos en blanco y cuatro anulados. Los tres cargos estudiantiles se distribuyeron entre dos para Estudiantes Independientes y uno para Evolución Estudiantil.

En la representación estudiantil de la Colonia de Vacaciones, Evolución Estudiantil obtuvo 73 votos y hubo 52 votos en blanco. Al tratarse de un único cargo, la representación correspondió a ese lema.

Con estos resultados, Fosalba quedó como la agrupación con mayor representación en los órganos electos para el período 2026-2029, luego de la gestión encabezada por el hasta ahora presidente del gremio, José Minarrieta, también integrante de Fosalba.