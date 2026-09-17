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Deportes Cienciano |

Espera Atlético Mineiro

MC Torque va por el milagro que lo deje entre los mejores cuatro de la Sudamericana

MC Torque estará recibiendo desde las 21:30 horas al Cienciano en el Estadio Centenario, con arbitraje del argentino Nicolás Ramírez.

MC Torque ante Cienciano por la Sudamericana.

MC Torque ante Cienciano por la Sudamericana.
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MC Torque va por un triunfo que lo lleve a conseguir el milagro de seguir en la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Marcelo Méndez cayeron por dos goles en la ida pero saben que la serie aún está abierta para hacer historia y meterse entre los mejores cuatro equipos del torneo.

El conjunto ciudadano recibirá desde las 21:30 en el Estadio Centenario al Cienciano de Perú. Maximiliano Ramírez de Argentina junto a sus compatriotas Cristian Navarro, Facundo Rodríguez y Carlos Gariano serán los árbitros del encuentro. En el VAR estarán Silvio Trucco y Lucas Novelli, también de Argentina.

El encuentro de ida fue favorable para el equipo de Cusco que se impuso por 2 a 0, por lo que para acceder a semifinales, MC Torque deberá ganar por tres goles o más. Si gana por dos tantos, el clasificado se definirá desde el punto penal.

Posibles alineaciones

MC Torque

Franco Torgnascioli, Eduardo Agüero, Gary Kagelmacher, Kevin Silva, Facundo Silvera, Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes, Esteban Obregón, Salomón Rodríguez y Lucas Duré.

DT: Marcelo Méndez.

Cienciano

Ítalo Espinoza, Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich, Santiago Arias, Ademar Robles, Cristian Souza, Juan Romagnoli, Neri Bandiera y Carlos Garcés.

DT: Horacio Melgarejo.

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