Jorge Bava recupera jugadores para el fin de semana

En la previa a una semana con actividad por el Apertura y por la Copa Libertadores, el entrenador de Nacional, Jorge Bava, recibió buenas noticias. Pensando en lo que será el partido ante Danubio, recuperó a dos futbolistas que podrían estar a la orden.
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Emiliano Ancheta se recuperó de su desgarro y volvió a entrenar con normalidad. A esto se le suma la vuelta de Maximiliano Silvera, quien también había sufrido un desgarro que los mantuvo varias fechas fuera de la cancha.
Ahora dependerá de Jorge Bava si los arriesga este sábado cuando se enfrenten a Danubio o decide preservarlos para el encuentro del próximo miércoles ante Universitario de Perú por la Copa Libertadores.
Quien sigue en recuperación es Gonzalo Carneiro, que aún no pudo volver a entrenar con el primer equipo y se aguarda su evolución.