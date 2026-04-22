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Diálogo Social | Cuentas |

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Para las AFAP propuesta del Diálogo Social es una estatización del sistema

La propuesta del Diálogo Social de pasar la gestión de las cuentas individuales a un organismo público es rechazada por las AFAP.

AFAP rechazan recomendación.

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La Asociación Nacional de AFAP (Anafap) cuestionó los acuerdos del Diálogo Social, en particular la recomendación de pasar la administración de las cuentas individuales desde las AFAP a un ente público. Para la entidad de trata en los hechos de una estatización y desconoce el pronunciamiento popular.

Frente a esa posibilidad Anafap afirma que la "mejora prometida para el trabajador es inexistente". Y agrega que los cálculos que la entidad presentó en el Diálogo Social "son contundentes". Incluso "eliminando toda estructura comercial y de atención al cliente de las AFA", agrega, la mejora en la jubilación del trabajador "sería inferior al 1%".

Para la Anafap, de concretarse ese cambio, el afiliado "deja de ser cliente y pasa a ser un usuario cautivo de un único organismo estatal".

Recuerda que una AFAP "es una entidad del tipo fiduciario", responsable directa frente a cada afiliad por "la administración de sus ahorros". Con esta propuesta, sostiene, "el cliente pierde un vínculo jurídico directo, como el que tiene al elegir su AFAP, donde hoy puede cambiarse y exigirle cuentas directamente o incluso ante el Banco Central del Uruguay".

AFAP supervisadas

Tras recordar que las AFAP "operan bajo supervisión rigurosa con estándares de servicio y de gestión auditables, sancionables e intervenibles", indica que la "cambia su naturaleza", y las convierte "en proveedoras del Estado y el afiliado deja de ser cliente y pasa a ser usuario cautivo de un único organismo administrado quitándole la posibilidad de elección".

"En los hechos es una estatización", sentencia Anafap.

Más adelante, sostiene que la medida, en caso de concretarse, "es un paso hacia una agenda que la ciudadanía ya rechazó. En 2004 más del 6% de los uruguayos rechazo en las urnas una reforma que buscaba eliminar las AFAP. Promotores de aquel proceso han reconocido públicamente que una medida como la que hoy se recomienda constituye un avance en la dirección de lo que entonces se propuso".

Valoran el trabajo

Igualmente valoran "la tarea llevada adelante por los integrantes del Diálogo Social como ámbito para fortalecer el sistema previsional. Hay muchas líneas de trabajo donde las administradoras estamos dispuestas a aportar como siempre lo hemos hecho".

"Sin embargo, lo que está en discusión con esta propuesta no es nada de eso", subrayan. "Lo que está en discusiones si el trabajador uruguayo seguirá teniendo un administrador responsable frente a él, elegido por él y exigible por él o pasará a depender de un organismo estatal único frente al cual no tendrá derecho de elección ni de reclamo", agrega.

"Los 30 años del sistema muestran que invirtiendo el ahorro de nuestros aliados largo plazo con rigor profesionalismo y visión global los uruguayos ganan, y ese es el compromiso de las AFAP", culminan.

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