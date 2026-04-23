Etcheverry presentó plan millonario para Canelones que impulsa rutas, BRT y tren

En particular, la Ruta 11 será objeto de intervenciones segmentadas. En el tramo entre la Interbalnearia y la Ruta 8 se prevé su duplicación, mientras que hacia San Jacinto se proyecta la incorporación de terceros carriles en zonas de mayor carga, con el objetivo de mejorar la circulación.

Durante su exposición, Etcheverry sostuvo que el plan responde a una construcción territorial basada en el intercambio con distintos actores y departamentos. En ese sentido, afirmó que las obras buscan “brindar mejores condiciones de conectividad a la gente” y, a la vez, “mejorar la competitividad de la producción”, con impacto en la economía y el empleo.

En paralelo, la jerarca se refirió al rediseño del sistema de transporte metropolitano, que se encuentra en etapa de estudios. La propuesta incluye corredores BRT —con carriles exclusivos para ómnibus de alta capacidad— orientados a optimizar tiempos de viaje, frecuencia y cobertura. Indicó que se trata de un proceso en desarrollo, con participación de organismos internacionales y una proyección hacia el final del período.

En materia ferroviaria, se destacó el avance del Ferrocarril Central y la evaluación de incorporar servicios de pasajeros en el área metropolitana, particularmente sobre el eje de la Ruta 5, lo que alcanzaría a localidades como Progreso, 18 de Mayo, Las Piedras y La Paz.

Trabajo "permanente y sistemático"

Tras la actividad, Etcheverry subrayó en rueda de prensa el vínculo con el Gobierno de Canelones, al señalar que existe un trabajo “permanente y sistemático”, con instancias semanales de coordinación que permiten avanzar en proyectos con una mirada común y en diálogo con municipios y organizaciones.

Por su parte, el secretario general de la Intendencia, Pedro Irigoin, valoró el alcance de la propuesta y su impacto territorial. Sostuvo que el plan incorpora una estrategia alineada con las necesidades del departamento y su rol en la articulación nacional, y afirmó que marca “un antes y un después para Canelones”. También destacó la coordinación entre niveles de gobierno como un factor clave para la ejecución de las obras y su desarrollo sostenido.