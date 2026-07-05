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Deportes Federación Uruguaya de Basketball | Mundial | Catar

Basketball

Clasificatorias Catar 2027: Uruguay busca sellar el primer puesto ante Cuba

Uruguay arranca con una ventaja histórica, lo que alimenta la ilusión de cortar la racha y volver a una Copa del Mundo por primera vez desde España 1986.

La selección de basketball de Uruguay se juega la clasificación al Mundial, este próximo lunes en su duelo contra la selección de Cuba.&nbsp;

La selección de basketball de Uruguay se juega la clasificación al Mundial, este próximo lunes en su duelo contra la selección de Cuba. 

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La selección de basketball de Uruguay se enfrenta a un partido crucial este lunes 6 de julio a las 18:40 horas en el Antel Arena. El equipo dirigido por Gerardo Jauri recibirá a Cuba por la sexta y última fecha del Grupo D. Tras la caída del pasado jueves ante Argentina (76-91), una victoria es fundamental.

El liderazgo del grupo le otorgará a Uruguay un fixture más accesible en la segunda ronda, permitiéndole cruzarse con el segundo y tercer clasificado del Grupo B en la ventana de agosto, evitando momentáneamente a la poderosa Canadá en un momento donde los canadienses sí pueden contar con sus figuras de la NBA por el receso de la liga norteamericana.

El camino al Mundial

Uruguay ya tiene su boleto asegurado a la segunda fase, donde arrastrará los puntos obtenidos en esta ronda.

El nuevo Grupo E: Se fusionarán los tres mejores del Grupo D con los tres mejores del Grupo B actualmente integrado por Canadá, Bahamas, Jamaica y Puerto Rico.

El objetivo Catar: De ese nuevo hexagonal de seis equipos, los tres primeros clasificarán directo al Mundial 2027 en Doha. El cuarto puesto mantendrá una chance si supera en puntos al cuarto de la otra zona (compuesta por los Grupos A y C).

Las ventanas de partidos para esta etapa decisiva se disputarán en agosto y noviembre de 2026, y febrero de 2027. Gracias a su actual récord de 4-1, la Celeste arranca con una ventaja histórica respecto a procesos anteriores (como los de 2019 y 2023), ya que supera por al menos dos victorias a rivales directos como Bahamas o Jamaica, lo que alimenta la ilusión de cortar la racha y volver a una Copa del Mundo por primera vez desde España 1986.

Detalles del partido

Fecha y hora: Lunes 6 de julio, 18:40 horas.

Escenario: Antel Arena.

Entradas: Disponibles a la venta a través de Tickantel.

Televisión: Canal 314 de DirecTV y a través de las señales de DSports Uruguay en el resto de los cableoperadores.

Plantel de Uruguay: Lucas Capalbo, Santiago Véscovi, Lucas Rodríguez, Joaquín Rodríguez, Nicola Pomoli, Joaquín Taboada, Nicolás Martínez, Emiliano Serres, Martín Rojas, Gonzalo Iglesias, Mateo Bianchi y Pablo Gómez. (Dos jugadores quedarán desafectados antes del encuentro).

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