Clasificatorias Catar 2027: Uruguay busca sellar el primer puesto ante Cuba

El nuevo Grupo E: Se fusionarán los tres mejores del Grupo D con los tres mejores del Grupo B actualmente integrado por Canadá, Bahamas, Jamaica y Puerto Rico.

El objetivo Catar: De ese nuevo hexagonal de seis equipos, los tres primeros clasificarán directo al Mundial 2027 en Doha. El cuarto puesto mantendrá una chance si supera en puntos al cuarto de la otra zona (compuesta por los Grupos A y C).

Las ventanas de partidos para esta etapa decisiva se disputarán en agosto y noviembre de 2026, y febrero de 2027. Gracias a su actual récord de 4-1, la Celeste arranca con una ventaja histórica respecto a procesos anteriores (como los de 2019 y 2023), ya que supera por al menos dos victorias a rivales directos como Bahamas o Jamaica, lo que alimenta la ilusión de cortar la racha y volver a una Copa del Mundo por primera vez desde España 1986.

Detalles del partido

Fecha y hora: Lunes 6 de julio, 18:40 horas.

Escenario: Antel Arena.

Entradas: Disponibles a la venta a través de Tickantel.

Televisión: Canal 314 de DirecTV y a través de las señales de DSports Uruguay en el resto de los cableoperadores.

Plantel de Uruguay: Lucas Capalbo, Santiago Véscovi, Lucas Rodríguez, Joaquín Rodríguez, Nicola Pomoli, Joaquín Taboada, Nicolás Martínez, Emiliano Serres, Martín Rojas, Gonzalo Iglesias, Mateo Bianchi y Pablo Gómez. (Dos jugadores quedarán desafectados antes del encuentro).