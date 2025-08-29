Clausura: todos los detalles de la quinta fecha

Con dos partidos, este sábado estará comenzando la quinta fecha del Torneo Clausura, en la que tanto Nacional como Peñarol serán visitantes frente a River Plate y Racing. Cerro Largo, líder del campeonato, será local el lunes ante Wanderers, cerrando la quinta jornada.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Javier Feres y Daniel Fedorczuk, muy criticados por el arbitraje del partido entre Danubio y Progreso el pasado fin de semana en el que ganó el conjunto de La Teja, fueron designados por parte del Colegio de Árbitros pese al pedido de sanción de ambos.
Sábado 30 de agosto
13:30 - Liverpool vs Defensor Sporting
- Estadio Belvedere
- Leodan González - Christian Ferreyra (VAR)
16:00 - River Plate vs Nacional
- Parque Saroldi
- Andrés Matonte - Jonhatan Fuentes (VAR)
Domingo 31 de agosto
10:30 - Plaza Colonia vs MC Torque
- Parque Prandi
- Javier Feres - Diego Riveiro (VAR)
13:00 - Danubio vs Miramar Misiones
- Estadio Jardines Del Hipódromo
- Mathías De Armas - Yimmy Álvarez (VAR)
15:30 - Juventud de Las Piedras vs Cerro
- Parque Artigas
- Javier Burgos - Daniel Fedorczuk (VAR)
18:00 - Racing vs Peñarol
- Parque Viera
- Esteban Ostojich - Antonio García (VAR)
20:30 - Boston River vs Progreso
- Estadio Campeones Olímpicos
- Kevin Fontes - Diego Dunajec (VAR)
Lunes 1 de setiembre
19:00 - Cerro Largo vs Wanderers
- Estadio Ubilla De Melo
- Hernán Heras - Andrés Cunha (VAR)
Posiciones Clausura
- Cerro Largo - 10
- Peñarol - 9
- Defensor Sporting - 9
- Boston River - 8
- MC Torque - 7
- Cerro - 7
- Liverpool - 7
- Juventud de Las Piedras - 6
- Racing - 6
- Nacional - 4
- Miramar Misiones - 4
- Danubio - 4
- Progreso - 3
- Wanderers - 1
- River Plate - 1
- Plaza Colonia - 1
Posiciones Campeonato Uruguayo
Tabla Anual
- Nacional - 56
- Peñarol - 52
- Juventud de Las Piedras - 51
- Liverpool - 47
- Defensor Sporting - 47
- Racing - 42
- Boston River - 37
- Cerro Largo - 34
- MC Torque - 29
- Cerro - 29
- Plaza Colonia - 28
- Danubio - 26
- Wanderers - 25
- Progreso - 24
- Miramar Misiones - 20
- River Plate - 16
Descenso: River Plate 0.889, Miramar Misiones 0.952, Progreso 1.016, Plaza Colonia 1.077, Cerro 1.079, MC Torque 1.115.