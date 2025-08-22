Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Clausura | Juventud de Las Piedras | Campeonato Uruguayo

Puntos claves en la Anual

Esta tarde se abre la cuarta del Clausura: ¿Cómo se juega la fecha?

Wanderers será local ante Juventud de Las Piedras, encuentro que marcará el inicio de una nueva fecha del Torneo Clausura.

Comienza la cuarta fecha del Clausura.

 Foto: Tenfield
Fin de semana a puro fútbol, y es que este viernes desde las 19:00 horas estará comenzando a disputarse la cuarta fecha del Torneo Clausura. Wanderers recibirá a Juventud de Las Piedras en el Parque Viera, encuentro que marcará el comienzo de la actividad.

Viernes 22 de agosto

19:00 - Wanderers vs Juventud

  • Parque Viera
  • Juan Cianni - Daniel Rodríguez (VAR)

Sábado 23 de agosto

15:30 - Defensor Sporting vs Plaza Colonia

  • Estadio Franzini
  • Andrés Matonte - Jonhatan Fuentes (VAR)

18:00 - Nacional vs Boston River

  • Gran Parque Central
  • Hernán Heras - Antonio García (VAR)

20:30 - Miramar Misiones vs Cerro Largo

  • Parque Palermo
  • Esteban Guerra - Christian Ferreyra (VAR)

Domingo 24 de agosto

10:30 - Progreso vs Danubio

  • Parque Paladino
  • Javier Feres - Daniel Fedorczuk (VAR)

15:30 - Cerro vs Liverpool

  • Estadio Tróccoli
  • Gustavo Tejera - Andrés Cunha (VAR)

18:00 - Peñarol vs River Plate

  • Estadio Campeón Del Siglo
  • Leodan González - Diego Dunajec (VAR)

20:30 - MC Torque vs Racing

  • Parque Viera
  • Mathías De Armas - Yimmy Álvarez (VAR)

Posiciones Clausura

  1. Cerro Largo - 9
  2. Boston River - 7
  3. Liverpool - 7
  4. Peñarol - 6
  5. Racing - 6
  6. Defensor Sporting - 6
  7. Cerro - 4
  8. Danubio - 4
  9. MC Torque - 4
  10. Nacional - 3
  11. Miramar Misiones - 3
  12. Juventud de Las Piedras - 3
  13. Wanderers - 1
  14. River Plate - 1
  15. Plaza Colonia - 1
  16. Progreso - 0

Posiciones Campeonato Uruguayo

Tabla Anual

  1. Nacional - 55
  2. Peñarol - 49
  3. Juventud de Las Piedras - 48
  4. Liverpool - 47
  5. Defensor Sporting - 44
  6. Racing - 42
  7. Boston River - 36
  8. Cerro Largo - 33
  9. Plaza Colonia - 28
  10. Danubio - 26
  11. Cerro - 26
  12. MC Torque - 26
  13. Wanderers - 25
  14. Progreso - 21
  15. Miramar Misiones - 19
  16. River Plate - 16

Descenso: River Plate 0.903, Miramar Misiones 0.952, Progreso 0.984, MC Torque 1.040, Cerro 1.048.

