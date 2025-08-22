Esta tarde se abre la cuarta del Clausura: ¿Cómo se juega la fecha?

- Parque Viera
- Juan Cianni - Daniel Rodríguez (VAR)
Sábado 23 de agosto
15:30 - Defensor Sporting vs Plaza Colonia
- Estadio Franzini
- Andrés Matonte - Jonhatan Fuentes (VAR)
18:00 - Nacional vs Boston River
- Gran Parque Central
- Hernán Heras - Antonio García (VAR)
20:30 - Miramar Misiones vs Cerro Largo
- Parque Palermo
- Esteban Guerra - Christian Ferreyra (VAR)
Domingo 24 de agosto
10:30 - Progreso vs Danubio
- Parque Paladino
- Javier Feres - Daniel Fedorczuk (VAR)
15:30 - Cerro vs Liverpool
- Estadio Tróccoli
- Gustavo Tejera - Andrés Cunha (VAR)
18:00 - Peñarol vs River Plate
- Estadio Campeón Del Siglo
- Leodan González - Diego Dunajec (VAR)
20:30 - MC Torque vs Racing
- Parque Viera
- Mathías De Armas - Yimmy Álvarez (VAR)
Posiciones Clausura
- Cerro Largo - 9
- Boston River - 7
- Liverpool - 7
- Peñarol - 6
- Racing - 6
- Defensor Sporting - 6
- Cerro - 4
- Danubio - 4
- MC Torque - 4
- Nacional - 3
- Miramar Misiones - 3
- Juventud de Las Piedras - 3
- Wanderers - 1
- River Plate - 1
- Plaza Colonia - 1
- Progreso - 0
Posiciones Campeonato Uruguayo
Tabla Anual
- Nacional - 55
- Peñarol - 49
- Juventud de Las Piedras - 48
- Liverpool - 47
- Defensor Sporting - 44
- Racing - 42
- Boston River - 36
- Cerro Largo - 33
- Plaza Colonia - 28
- Danubio - 26
- Cerro - 26
- MC Torque - 26
- Wanderers - 25
- Progreso - 21
- Miramar Misiones - 19
- River Plate - 16
Descenso: River Plate 0.903, Miramar Misiones 0.952, Progreso 0.984, MC Torque 1.040, Cerro 1.048.