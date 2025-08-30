Orsi se reúne este sábado con los legisladores del FA y les presenta el Presupuesto

El proyecto también plantea cambios impositivos, como el cobro del 22% de IVA a las compras que se realicen por internet en el exterior.

Obras en el presupuesto

Entre las inversiones previstas aparecen proyectos largamente demandados: la represa de Casupá, una planta potabilizadora adicional en Aguas Corrientes, mejoras en el Hospital Pasteur y la construcción de un nuevo Hospital de la Costa en Canelones.

El rubro seguridad se nutrirá con dos nuevos establecimientos de rehabilitación carcelaria, mientras que la infraestructura vial contemplará el bypass de Tala en ruta 7, la doble vía de ruta 11 y el corredor de carga en ruta 2. Además, el proyecto incluye la creación de una Agencia de Transporte Metropolitano, con el objetivo de ordenar la movilidad en la zona de mayor densidad del país.

Trámite parlamentario

El proyecto será entregado formalmente a la vicepresidenta Carolina Cosse este domingo 31, aunque ingresará al Parlamento el 1° de setiembre. A partir de allí se abrirá una intensa discusión legislativa que comenzará con la comparecencia de Oddone y su equipo económico ante la comisión de Diputados el viernes 5.