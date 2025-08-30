Orsi se reúne este sábado con los legisladores del FA y les presenta el Presupuesto

El presidente Yamandú Orsi se reúne este sábado a la hora 10:30 en la residencia de Suárez y Reyes con la bancada de senadores y diputados del Frente Amplio para presentar los lineamientos presupuestales. También estará presente el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.
El pasado jueves el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de presupuesto quinquenal que tiene 720 artículos.
Oddone dijo que el 40% del gasto adicional de 140 millones de dólares se destinará a la infancia y adolescencia, el 12% a la seguridad, otro 12% a crecimiento y desarrollo, y 10% a situaciones de vulnerabilidad, entre las que se incluyen las personas en situación de calle. El restante se destina al cumplimiento de otras promesas de campaña.
El proyecto también plantea cambios impositivos, como el cobro del 22% de IVA a las compras que se realicen por internet en el exterior.
Obras en el presupuesto
Entre las inversiones previstas aparecen proyectos largamente demandados: la represa de Casupá, una planta potabilizadora adicional en Aguas Corrientes, mejoras en el Hospital Pasteur y la construcción de un nuevo Hospital de la Costa en Canelones.
El rubro seguridad se nutrirá con dos nuevos establecimientos de rehabilitación carcelaria, mientras que la infraestructura vial contemplará el bypass de Tala en ruta 7, la doble vía de ruta 11 y el corredor de carga en ruta 2. Además, el proyecto incluye la creación de una Agencia de Transporte Metropolitano, con el objetivo de ordenar la movilidad en la zona de mayor densidad del país.
Trámite parlamentario
El proyecto será entregado formalmente a la vicepresidenta Carolina Cosse este domingo 31, aunque ingresará al Parlamento el 1° de setiembre. A partir de allí se abrirá una intensa discusión legislativa que comenzará con la comparecencia de Oddone y su equipo económico ante la comisión de Diputados el viernes 5.