Deportes Clausura | Torque | Peñarol

Cerro Largo sigue en lo más alto

Clausura: fecha con triunfos sorpresivos y necesarios de los pelean el descenso

Progreso, Torque y Cerro sumaron de a tres, puntos vitales pensando en la tabla de los promedios. Peñarol acortó la distancia con Nacional en la Anual.

Golpazo de Torque contra Racing por el Clausura.

 Foto: MC Torque
En vísperas a la Declaratoria de la Independencia, durante el fin de semana hubo actividad correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura con resultados que mueven la tabla del descenso. River Plate es el único de los pelea la permanencia que no logró sumar.

Progreso si bien sigue entre los tres de abajo, aprovechó para tomar un poco de aire y acercarse a los lugares de salvación. Torque vapuleó a Racing, mientras que Cerro sorprendió a Liverpool para tomar una distancia mayor. Quien quedó en el último lugar de la permanencia es Plaza Colonia que no levanta y se complica. La derrota de River Plate ante Peñarol y el empate de Miramar Misiones ante Cerro Largo, complica a ambos.

Resultados

  • Wanderers 0-1 Juventud
  • Defensor Sporting 1-0 Plaza Colonia
  • Nacional 0-0 Boston River
  • Miramar Misiones 1-1 Cerro Largo
  • Progreso 1-0 Danubio
  • Cerro 2-1 Liverpool
  • Peñarol 2-0 River Plate
  • MC Torque 4-0 Racing

Posiciones Clausura

  1. Cerro Largo - 10
  2. Peñarol - 9
  3. Defensor Sporting - 9
  4. Boston River - 8
  5. MC Torque - 7
  6. Cerro - 7
  7. Liverpool - 7
  8. Juventud de Las Piedras - 6
  9. Racing - 6
  10. Nacional - 4
  11. Miramar Misiones - 4
  12. Danubio - 4
  13. Progreso - 3
  14. Wanderers - 1
  15. River Plate - 1
  16. Plaza Colonia - 1

Posiciones Campeonato Uruguayo

Tabla Anual

  1. Nacional - 56
  2. Peñarol - 52
  3. Juventud de Las Piedras - 51
  4. Liverpool - 47
  5. Defensor Sporting - 47
  6. Racing - 42
  7. Boston River - 37
  8. Cerro Largo - 34
  9. MC Torque - 29
  10. Cerro - 29
  11. Plaza Colonia - 28
  12. Danubio - 26
  13. Wanderers - 25
  14. Progreso - 24
  15. Miramar Misiones - 20
  16. River Plate - 16

Descenso: River Plate 0.889, Miramar Misiones 0.952, Progreso 1.016, Plaza Colonia 1.077, Cerro 1.079, MC Torque 1.115.

