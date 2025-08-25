En vísperas a la Declaratoria de la Independencia, durante el fin de semana hubo actividad correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura con resultados que mueven la tabla del descenso. River Plate es el único de los pelea la permanencia que no logró sumar.
Cerro Largo sigue en lo más alto
Clausura: fecha con triunfos sorpresivos y necesarios de los pelean el descenso
Progreso, Torque y Cerro sumaron de a tres, puntos vitales pensando en la tabla de los promedios. Peñarol acortó la distancia con Nacional en la Anual.