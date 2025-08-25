Clausura: fecha con triunfos sorpresivos y necesarios de los pelean el descenso

Progreso si bien sigue entre los tres de abajo, aprovechó para tomar un poco de aire y acercarse a los lugares de salvación. Torque vapuleó a Racing, mientras que Cerro sorprendió a Liverpool para tomar una distancia mayor. Quien quedó en el último lugar de la permanencia es Plaza Colonia que no levanta y se complica. La derrota de River Plate ante Peñarol y el empate de Miramar Misiones ante Cerro Largo, complica a ambos.