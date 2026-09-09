Coates no está descartado para el choque con Wanderers y Perchman no tira la toalla

Por su parte, Maximiliano Gómez trabaja en su recuperación (esguince de rodilla) y podría volver en el partido ante Defensor Sporting.

Los números de Nacional

Los tricolores han atravesado un año deportivo sumamente complicado marcado por la inestabilidad tras el paso de tres entrenadores en apenas nueve meses con Jadson Viera Jorge Bava y actualmente Daniel Carreño al frente del plantel principal.

La campaña en la Tabla Anual refleja esta irregularidad al ubicar a Nacional en la sexta posición con 42 puntos cosechados sobre 81 posibles con un registro atípico para la institución de 13 victorias 3 empates y 11 derrotas y esta marca lo deja a ocho unidades del puntero Peñarol que además cuenta con un encuentro pendiente.

En el Torneo Clausura el equipo suma apenas 7 puntos de 15 disputados y le quedan diez compromisos por delante es decir 30 puntos en juego. Para mantener aspiraciones reales de campeonar la estadística indica que los torneos cortos suelen definirse por encima de las 32 o 33 unidades, aunque Racing logró el último Apertura con 31 puntos. Bajo esta referencia mínima el conjunto de Carreño necesitaría ganar al menos 8 de los 10 partidos restantes para alcanzar las 31 unidades, sin margen de error considerando además el buen momento que atraviesa Liverpool en la tabla.

Por otra parte tras varias gestiones se confirmó que el partido del próximo sábado ante Wanderers se disputará en el Parque Viera A pesar de las complicaciones logísticas generadas por el comienzo de la Rural del Prado y la anulación de ciertas puertas por parte de la ARU.

La venta de entradas para los visitantes sufrirá un recorte respecto a las 4000 habituales, ajustando el cupo a una cifra entre 2500 y 3000 localidades cuyos precios se ubicarán estimativamente entre los 800 y 1200 pesos.