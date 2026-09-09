Gobierno adelantará hasta US$ 40 millones a intendencias para enfrentar "El Niño"

Las consultas se concentraron en cómo se usarán los créditos por más de US$ 500 millones que el país dispone de organismos multilaterales y los apoyos que habrá para viviendas, producción y asuntos sociales.

Esperan 25.000 desplazados y 5 mil evacuados

Sánchez respondió que el episodio “va a ser bastante importante” y que los antecedentes que está teniendo en cuenta el Poder Ejecutivo son las inundaciones de 1997-1998, las de 2015-2016 y las de 2023-2024.

“Cuando se mira el contexto en general se puede observar que se va hacia un proceso que va a ser más intenso, y desde hace ya treinta días se armaron ocho equipos que están trabajando en la previsión de lo que será la respuesta que dará el país”, dijo.

Cada una de las comisiones viene evaluando y previendo los recursos que se necesitarán. El primer eje es vulnerabilidad social, accesibilidad y convivencia; el segundo eje es salud, continuidad asistencial y vigilancia epidemiológica; el tercero es seguridad, rescate y logística de evacuación; el cuarto es infancia, adolescencia y nutrición; el quinto es infraestructura, redes y servicios esenciales; el sexto es monitoreo hidrometereológico y coordinación nacional y binacional; el séptimo es gestión de información, monitoreo de la situación y comunicación para la toma de decisiones.

La hipótesis de mínima del gobierno es que habrá 25 mil desplazados y 5 mil personas evacuadas. La previsión es que haya lluvias acumuladas cada 30 días de 500 milímetros en estos tres meses y que más de 6 mil viviendas pueden verse afectadas.

“Ya tenemos estimados los costos de prestación directa, desde los kits de limpieza, pasando por los colchones, las camas y la alimentación para esta contingencia de las personas evacuadas. Eso ya está todo presupuestado y establecido”, dijo Sánchez sin detallar los números.

El secretario de la Presidencia agregó que la “cantidad de recursos implicados va en función del nivel de la emergencia que tengamos en cada uno de los territorios” y que “en función de los daños” habrá que “reorientar un conjunto de recursos”. “Uno tiene un presupuesto nacional establecido en términos de criterios de inversión y de acción en los distintos incisos, pero si se rompen 20 o 30 puentes, vamos a tener que redireccionar recursos para eso”, subrayó y reiteró que estaban trabajando “con las intendencias para tomar decisiones previas”.

En este sentido, anunció que la Comisión Sectorial de Descentralización autorizó un incremento del 50 % de los Fondos de Desarrollo del Interior para tareas de mantenimiento de las intendencias de cara a “El Niño”. “Esto se habilitó recientemente para que los gobiernos departamentales ya tuvieran los recursos disponibles del Fondo de Desarrollo del Interior, que ascienden a US$ 40 millones a efectos de poder atender estas cuestiones”, dijo.