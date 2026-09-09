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Política uruguaya | innovación | soberanía

Soberanía tecnológica

Uruguay crea Centro de Inteligencia Artificial para impulsar la innovación y la transferencia tecnológica

Nace el Instituto Vidart, Centro Nacional de Inteligencia Artificial que articulará al Estado, academia y privados para impulsar la innovación en Uruguay.

Uruguay avanza en Inteligencia Artificial

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Por Redacción Caras y Caretas

El Gobierno nacional oficializó la puesta en marcha del Instituto Vidart, Centro Nacional de Inteligencia Artificial (IA) de Uruguay, con sede en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). La institución nace con el cometido de articular al Estado, la academia y el sector productivo para impulsar la investigación aplicada, la formación de talento y la transferencia tecnológica hacia la sociedad.

Durante el acto de lanzamiento, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, enfatizó que la creación del centro responde a la necesidad de definir el rol del país frente a las transformaciones globales que impone la inteligencia artificial.

Soberanía tecnológica e integración productiva

El centro buscará coordinar esfuerzos entre organismos públicos, universidades y empresas con el objetivo de convertir el conocimiento científico en soluciones concretas para el desarrollo del país, facilitando la creación de prototipos e incorporando IA en diversos sectores económicos.

  • Estrategia nacional: En palabras del secretario de Presidencia, el proyecto busca que Uruguay deje de ser únicamente un usuario de tecnología extranjera para convertirse en un generador de conocimiento y capacidades propias.

  • Modelo de gobernanza: El instituto articulará de forma directa las demandas de la gestión pública con el potencial académico y las necesidades de la industria.

Homenaje a un pionero de la informática nacional

La denominación del centro rinde tributo a Jorge Vidart, figura clave en la consolidación de la informática en Uruguay. Vidart integró el grupo fundador del Centro de Cómputos de la Universidad de la República en 1967, impulsó la primera carrera universitaria de la disciplina y dirigió la Escuela Superior Latinoamericana de Informática. Asimismo, ejerció la presidencia de la Comisión Nacional de Informática de Presidencia y fue asesor de organismos internacionales como el BID, la Unesco y el PNUD.

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