Uruguay crea Centro de Inteligencia Artificial para impulsar la innovación y la transferencia tecnológica

Estrategia nacional: En palabras del secretario de Presidencia, el proyecto busca que Uruguay deje de ser únicamente un usuario de tecnología extranjera para convertirse en un generador de conocimiento y capacidades propias.

Modelo de gobernanza: El instituto articulará de forma directa las demandas de la gestión pública con el potencial académico y las necesidades de la industria.

Homenaje a un pionero de la informática nacional

La denominación del centro rinde tributo a Jorge Vidart, figura clave en la consolidación de la informática en Uruguay. Vidart integró el grupo fundador del Centro de Cómputos de la Universidad de la República en 1967, impulsó la primera carrera universitaria de la disciplina y dirigió la Escuela Superior Latinoamericana de Informática. Asimismo, ejerció la presidencia de la Comisión Nacional de Informática de Presidencia y fue asesor de organismos internacionales como el BID, la Unesco y el PNUD.