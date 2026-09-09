El Gobierno nacional oficializó la puesta en marcha del Instituto Vidart, Centro Nacional de Inteligencia Artificial (IA) de Uruguay, con sede en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). La institución nace con el cometido de articular al Estado, la academia y el sector productivo para impulsar la investigación aplicada, la formación de talento y la transferencia tecnológica hacia la sociedad.
Soberanía tecnológica
Uruguay crea Centro de Inteligencia Artificial para impulsar la innovación y la transferencia tecnológica
Nace el Instituto Vidart, Centro Nacional de Inteligencia Artificial que articulará al Estado, academia y privados para impulsar la innovación en Uruguay.