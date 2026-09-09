Gobierno estableció un plazo de 72 horas para resolver el conflicto en el puerto

El gobierno estableció un plazo de 72 horas para buscar una salida al conflicto. En ese marco, el ministro de Trabajo Juan Castillo señaló que también existen avances en la negociación del convenio colectivo, aunque permanecen diferencias vinculadas a los aspectos salariales.

La intención de la próxima instancia será continuar avanzando en el convenio colectivo y buscar un acuerdo entre las partes.

La negociación continuará este miércoles a las 13:00, cuando trabajadores, empresa y gobierno volverán a reunirse en el MTSS.

Pese a que el día anterior TCP había rechazado la posibilidad, ayer anunció que comenzó a transitar el camino para solicitar formalmente a las autoridades la declaración de esencialidad de los servicios portuarios vinculados a la carga contenerizada.

El ministro Juan Castillo dijo que en el encuentro los temas abordados en la reunióón se centraron únicamente en la guardia mínima aceptable, en la que el sindicato planteó la utilización de una grúa (para carga y descarga de contenedores).

Pérdidas entre 400 y 500.000 dólares diarios

En tanto, el lunes también circuló un comunicado de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC) en el que expresó su “preocupación por la interrupción prolongada de la actividad portuaria derivada de los conflictos laborales” en TCP.

En una postura similar a lo planteado por Katoen Natie, ITPC consideró que la guardia gremial que dispuso el sindicato era “insuficiente para garantizar una operativa adecuada”, algo que termina “afectando profundamente la actividad del transporte de carga”. “En la práctica, se han registrado demoras de hasta 18 horas para el ingreso de camiones al puerto, con pérdidas estimadas para el sector de entre 400.000 y 500.000 dólares diarios en facturación”, señalaron.