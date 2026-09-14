MC Torque en modo aplanadora: venció a Liverpool, lidera el Clausura y sueña con la Anual

Era el partido de la fecha, y no defraudó. MC Torque se impuso por 3 a 1 ante Liverpool en el Estadio Charrúa, resultado que lo deja como líder en solitario del Clausura y además queda como el escolta de los líderes en la Anual.
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La primera mitad para el elenco ciudadano fue de una perfección casi absoluta y en nada más 7 minutos, comenzó a inclinar la balanza a su favor. Santiago Zampieri ejecutó un tiro de esquina desde la derecha que cayó en el segundo palo dónde Brian Gutiérrez ganó por arriba, conectó de cabeza y puso el primer tanto del encuentro.
De ahí en más, los locales dominaron y la visita no pudo aprovechar las situaciones que generó. Fue así que a los 31 minutos, Nahuel Da Silva armó una jugada individual muy buena por derecha, y ante la pésima marca de la defensa negriazul, se metió en el área para ampliar la ventaja en el marcador.
En el amanecer de la segunda mitad, luego de una gran jugada colectiva, Santiago Zampieri remató de media distancia, rebotó en un defensor pero la pelota le quedó a Nahuel da Silva quien dentro del área no perdonó y marcó el tercer tanto y goleada para los ciudadanos.
Pese a la goleada, a los 51 minutos el VAR llamó a Gustavo Tejera a revisar una dura infracción de José Tarán sobre Rubén Bentancourt. Luego de un instante ante el monitor, decidió expulsar al futbolista de MC Torque, dejando al equipo con diez.
Con uno más en cancha, Liverpool se hizo de la pelota y llegó al descuento. Rafael Haller apareció por derecha, asistió a Thiago Brizuela que recibió de espaldas, dio medio vuelta y con un enganche brutal quedó con espacio para rematar de pierna zurda y poner al negriazul en partido.
MC Torque se trepó a lo más alto del Clausura con puntaje perfecto (recordemos que tiene un partido menos) pero además quedó a dos unidades de los líderes en la Tabla Anual.
MC Torque
Gastón Rodríguez; Ezequiel Busquets, José Tarán, Nicolás Pérez (65′ Pablo Siles), Brian Gutiérrez, Santiago Zampieri (79’ Eduardo Agüero); Diogo Guzmán, Sebastián Cáceres (79’ Franco Pizzichillo); Lucas Duré, Ramiro Lecchini (53′ Kevin Silva), Nahuel Da Silva.
DT: Marcelo Méndez.
Liverpool
Mathías Bernatene; Santiago Strasorier, Enzo Castillo (71’ Diego Zabala), Agustín Cayetano; Kevin Lewis (55′ Diego Romero), Nicolás Garayalde, Lucas Acosta (55′ Ramiro Degregorio), Rafael Haller; Renzo Machado (17′ Thiago Brizuela), Federico Martínez (71’ Facundo Barceló), Rubén Bentancourt.
DT: Jorge Fossati.