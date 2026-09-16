Colegio de Árbitros designó las ternas para el fin de semana: ¿Quiénes dirigirán a los grandes?

Uno de los partidos destacados del fin de semana lo protagonizarán Danubio y Wanderers que tendrá a Andrés Matonte y Daniel Fedorczuk impartiendo justicia. A su vez, en un partido pensando en el Clausura, Liverpool recibirá a Racing con Gustavo Tejera y Jonathan Fuentes, mientras que el líder, MC Torque enfrentará a Central Español con Hernán Heras y Yimmy Álvarez como principales.