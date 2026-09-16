Entre este sábado y el próximo lunes se va a estar disputando la séptima fecha del Torneo Clausura con partidos muy importantes para las tres tablas. Este miércoles, el Colegio de Árbitros dio a conocer las designaciones para el fin de semana.
detalles de la séptima
Colegio de Árbitros designó las ternas para el fin de semana: ¿Quiénes dirigirán a los grandes?
Leodán González y Antonio García dirigirán Cerro ante Peñarol; Esteban Ostojich y Diego Dunajec arbitrarán el partido entre Nacional y Defensor Sporting.