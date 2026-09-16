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Deportes Colegio de Árbitros | Club Atlético Peñarol | Defensor Sporting

detalles de la séptima

Colegio de Árbitros designó las ternas para el fin de semana: ¿Quiénes dirigirán a los grandes?

Leodán González y Antonio García dirigirán Cerro ante Peñarol; Esteban Ostojich y Diego Dunajec arbitrarán el partido entre Nacional y Defensor Sporting.

Esteban Ostojich, elegido por el Colegio de Árbitros para Nacional ante Defensor.

Esteban Ostojich, elegido por el Colegio de Árbitros para Nacional ante Defensor.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Entre este sábado y el próximo lunes se va a estar disputando la séptima fecha del Torneo Clausura con partidos muy importantes para las tres tablas. Este miércoles, el Colegio de Árbitros dio a conocer las designaciones para el fin de semana.

Leodán González junto a Antonio García estarán presentes en el partido entre Cerro y Peñarol que se jugará el sábado en el Luis Tróccoli. Por otro lado, Esteban Ostojich y Diego Dunajec arbitrarán el partido entre Nacional y Defensor Sporting.

Uno de los partidos destacados del fin de semana lo protagonizarán Danubio y Wanderers que tendrá a Andrés Matonte y Daniel Fedorczuk impartiendo justicia. A su vez, en un partido pensando en el Clausura, Liverpool recibirá a Racing con Gustavo Tejera y Jonathan Fuentes, mientras que el líder, MC Torque enfrentará a Central Español con Hernán Heras y Yimmy Álvarez como principales.

Así va la séptima fecha del Clausura

Sábado 19 de setiembre

12:00 - Boston River vs Progreso

  • Estadio Campeones Olímpicos
  • Mathías de Armas - Daniel Rodriguez (VAR)

15:30 - Cerro vs Peñarol

  • Estadio Luis Tróccoli
  • Leodán González - Antonio García (VAR)

18:30 - Deportivo Maldonado vs Cerro Largo

  • Estadio Domingo Burgueño Miguel
  • Javier Burgos - Christian Ferreyra (VAR)

Domingo 20 de setiembre

10:00 - Albion vs Juventud

  • Estadio Franzini
  • Javier Feres - Andrés Cunha (VAR)

13:00 - Danubio vs Wanderers

  • Jardines del Hipódromo
  • Andrés Matonte - Daniel Fedorczuk (VAR)

16:30 - Nacional vs Defensor Sporting

  • Gran Parque Central
  • Esteban Ostojich - Diego Dunajec (VAR)

20:00 - Liverpool vs Racing

  • Parque Viera
  • Gustavo Tejera - Jonathan Fuentes (VAR)

Lunes 21 de setiembre

19:30 - Central Español vs Montevideo City Torque

  • Parque Palermo
  • Hernán Heras - Yimmy Álvarez (VAR)

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