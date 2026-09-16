Copa Uruguay: Nacional ganó y avanzó como líder, Albion quedó segundo

Comienzan a definirse los grupos de la Copa Uruguay, que tuvo dos encuentros este miércoles y tendrá dos más en la próxima jornada. Nacional ganó y aseguró el primer lugar mientras que Albion clasificó segundo.
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En el Parque Saroldi, los tricolores se impusieron por la mínima ante Progreso. El único gol del partido lo marco Tiziano Correa de penal en la primera mitad. De esta manera, Nacional lleva siete partidos sin perder y aseguró el primer lugar del grupo.
A la misma hora pero en el Parque Palermo, Albion y River Plate igualaron sin goles. El pionero avanzó de fase al quedar en el segundo lugar mientras que el darsenero deberá aguardar que terminen todos los grupos para ver si puede entrar como uno de los mejores terceros.
Mañana habrá dos partidos desde las 15:30; Juventud recibirá a Racing en Las Piedras mientras que Oriental se medirá ante Central Español en el Parque Palermo.