Este miércoles 16 de setiembre, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) conmemoró los 10 años del plan de rugby en contextos de privación de libertad. Desarrollada junto con Pelota al Medio a la Esperanza y la Unión de Rugby del Uruguay, la iniciativa utiliza el deporte como herramienta para fortalecer la convivencia, los procesos socioeducativos y la reinserción social.
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Mejorar la convivencia y fortalecer los procesos socioeducativos
El ministro del Interior, Carlos Negro, destacó el efecto de la propuesta de rugby en ámbitos de privación de libertad. “Es un programa que aporta muchísimo a la población carcelaria, al estimular el deporte para forjar un futuro al que nadie tiene que resignarse”, señaló el secretario de Estado.
Por su parte, la directora del INR, Ana Juanche, subrayó que la práctica deportiva es una herramienta clave para favorecer la convivencia y fortalecer procesos socioeducativos.
La elección del rugby responde a los valores asociados a esa disciplina. Uno de sus componentes característicos es el denominado “tercer tiempo”, instancia posterior a la actividad deportiva en la que los participantes comparten un espacio común.
Los 10 años del programa deportivo en las cárceles
El plan de rugby en contextos de privación de libertad comenzó en 2016, cuando se implementaron actividades en los módulos 8 y 10 de la unidad Nº 4 (exComcar).
En 2017, se construyó una cancha especialmente destinada a la práctica de ese deporte dentro del establecimiento penitenciario.
A partir de dicha experiencia, el trabajo se consolidó y se expandió a diversos establecimientos del INR en todo el país, con propuestas dirigidas a hombres y mujeres.
Como parte de la celebración, este miércoles 16 de setiembre, se disputó un torneo triangular en el que compitieron las selecciones de las unidades números 1 y 6 de Punta de Rieles y 4 de Santiago Vázquez.