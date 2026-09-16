INR conmemoró los 10 años del plan de rugby en contextos de privación de libertad

La elección del rugby responde a los valores asociados a esa disciplina. Uno de sus componentes característicos es el denominado “tercer tiempo”, instancia posterior a la actividad deportiva en la que los participantes comparten un espacio común.

Los 10 años del programa deportivo en las cárceles

El plan de rugby en contextos de privación de libertad comenzó en 2016, cuando se implementaron actividades en los módulos 8 y 10 de la unidad Nº 4 (exComcar).

En 2017, se construyó una cancha especialmente destinada a la práctica de ese deporte dentro del establecimiento penitenciario.

A partir de dicha experiencia, el trabajo se consolidó y se expandió a diversos establecimientos del INR en todo el país, con propuestas dirigidas a hombres y mujeres.

Como parte de la celebración, este miércoles 16 de setiembre, se disputó un torneo triangular en el que compitieron las selecciones de las unidades números 1 y 6 de Punta de Rieles y 4 de Santiago Vázquez.