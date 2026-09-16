Diego Forlán dio a conocer su primera lista de convocados como entrenador principal de la selección uruguaya, en la que destacan ciertos regresos y caras nuevas. Uruguay parte este jueves rumbo a Asia para disputar tres encuentros amistosos entre setiembre y octubre.
este jueves parten a Asia
Forlán dio la lista de convocados para amistosos con sorpresas, regresos y caras nuevas
La selección uruguaya afrontará tres amistosos en Asia a finales de setiembre y principios de octubre, dónde enfrentará a Japón, Corea del Sur e India.