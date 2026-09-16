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Deportes selección uruguaya | amistosos |

este jueves parten a Asia

Forlán dio la lista de convocados para amistosos con sorpresas, regresos y caras nuevas

La selección uruguaya afrontará tres amistosos en Asia a finales de setiembre y principios de octubre, dónde enfrentará a Japón, Corea del Sur e India.

Forlan dio la lista de convocados para los amistosos.

Forlan dio la lista de convocados para los amistosos.

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Diego Forlán dio a conocer su primera lista de convocados como entrenador principal de la selección uruguaya, en la que destacan ciertos regresos y caras nuevas. Uruguay parte este jueves rumbo a Asia para disputar tres encuentros amistosos entre setiembre y octubre.

Entre las novedades, aparecen las convocatorias de Thiago Cardozo, Juan Rodríguez, Facundo Bernal y Martín Satriano que serán las caras nuevas de la selección. Además, regresan a la convocatoria Nahitan Nández y Lucas Torreira.

La gran ausencia, tal vez, sea la de Agustín Canobbio, de buen presente en el Fluminense que además integró la lista de reservados.

Uruguay enfrentará a Japón el 24 de setiembre en Miyagi, luego viajará a Seúl para enfrentarse a Corea del Sur el 28 de setiembre, mientras que la gira culminará el 6 de octubre cuando visite Calcuta dónde se medirá ante India.

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