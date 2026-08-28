La carta de Isabella, la niña de 8 años que emocionó a Carolina Cosse en homenaje a Rada

La respuesta de Cosse

La respuesta de Cosse no tardó en llegar y estuvo a la altura de la sensibilidad del mensaje. Escrita de puño y letra, la vicepresidenta le respondió a Isabella: “Tu carta es preciosa. Tienes una gran idea. Hagámoslo”.

Cosse compartió ambas cartas en sus redes sociales y acompañó la publicación con unas palabras dedicadas a la pequeña: “Las muestras de afecto y admiración a Rubén Rada son verdaderamente emocionantes. Gracias, Isabella, por tu amor y tu iniciativa”.

En su respuesta, la vicepresidenta también le pidió permiso para contar quién había realizado la propuesta y cerró con una frase cargada de afecto: “Un deseo que a él le gustará. Capaz se cumple. Te mando un abrazo al infinito”.

El intercambio, sencillo pero profundamente emotivo, refleja cómo la figura de Rada trasciende edades y generaciones. La propuesta de Isabella convirtió su admiración en una iniciativa concreta y encontró en Cosse una respuesta que deja abierta la puerta para que ese deseo pueda transformarse en un homenaje oficial.

Más allá de si finalmente se concreta la creación de un día dedicado al artista, la carta de Isabella ya se convirtió en un pequeño homenaje a Rada, el de una niña que, apenas se enteró de su muerte, sintió que tenía que hacer algo para mantener viva su memoria.