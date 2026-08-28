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Política Carolina Cosse | Rada | respuesta

Un amor de generaciones

La carta de Isabella, la niña de 8 años que emocionó a Carolina Cosse en homenaje a Rada

Isabella, una niña de 8 años, escribió a Carolina Cosse para proponer un día en homenaje a Rubén Rada y recibió una emotiva respuesta de la vicepresidenta.

La vicepresidenta Carolina Cosse.

La vicepresidenta Carolina Cosse.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
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Isabella se enteró de la muerte de Rada y, como no pudo asistir a su entierro, decidió enviar una carta a Cosse. Aunque pensaba que probablemente "recibiría una respuesta negativa", quiso intentarlo. “Sé que probablemente me digan que no, pero me gustaría crear el día de Rubén Rada ya que este artista significó tanto para nuestro país”, escribió la niña.

En su carta, además, escribía, tienen “poco tiempo” y sé que están ocupadas en asuntos que podrían parecer más importantes que el pedido de una niña de ocho años. Sin embargo, confió en que su propuesta sería escuchada.

La respuesta de Cosse

La respuesta de Cosse no tardó en llegar y estuvo a la altura de la sensibilidad del mensaje. Escrita de puño y letra, la vicepresidenta le respondió a Isabella: “Tu carta es preciosa. Tienes una gran idea. Hagámoslo”.

Cosse compartió ambas cartas en sus redes sociales y acompañó la publicación con unas palabras dedicadas a la pequeña: “Las muestras de afecto y admiración a Rubén Rada son verdaderamente emocionantes. Gracias, Isabella, por tu amor y tu iniciativa”.

En su respuesta, la vicepresidenta también le pidió permiso para contar quién había realizado la propuesta y cerró con una frase cargada de afecto: “Un deseo que a él le gustará. Capaz se cumple. Te mando un abrazo al infinito”.

El intercambio, sencillo pero profundamente emotivo, refleja cómo la figura de Rada trasciende edades y generaciones. La propuesta de Isabella convirtió su admiración en una iniciativa concreta y encontró en Cosse una respuesta que deja abierta la puerta para que ese deseo pueda transformarse en un homenaje oficial.

Más allá de si finalmente se concreta la creación de un día dedicado al artista, la carta de Isabella ya se convirtió en un pequeño homenaje a Rada, el de una niña que, apenas se enteró de su muerte, sintió que tenía que hacer algo para mantener viva su memoria.

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