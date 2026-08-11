Comienzan los octavos de final de la Libertadores y Sudamericana

Así continuarán los octavos de final de la Libertadores

Miércoles 12 de agosto

19:00 - Platense vs Coquimbo Unido

19:00 - Palmeiras vs Cerro Porteño

21:30 - Cruzeiro vs Flamengo

Jueves 13 de agosto

19:00 - Mirassol vs Liga de Quito

21:30 - Rosario Central vs Corinthians

Octavos de final de la Copa Sudamericana

Este martes también comenzarán los octavos de final de la Copa Sudamericana, campeonato que tendrá a MC Torque como el único uruguayo que continúa en busca del trofeo.

A las 19:00 horas en La Bombonera, con arbitraje del chileno Piero Maza, Boca Juniors recibirá a Recoleta de Paraguay. Finalmente, desde las 21:30 horas, en el Estadio Hernando Siles de La Paz, Bolívar recibirá a San Pablo, encuentro que contará con el arbitraje de Wilmar Roldán.

El partido que iban a jugar Independiente Santa Fé y River Plate en El Campín de Bogotá, fue aplazado.

Así continuarán los octavos de final de la Libertadores

Miércoles 12 de agosto

19:00 - Tigre vs MC Torque

19:00 - RB Bragantino vs Atlético Mineiro

Jueves 13 de agosto