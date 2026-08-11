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Deportes

cinco encuentros

Comienzan los octavos de final de la Libertadores y Sudamericana

La Conmebol aplazó los encuentros de Deportes Tolima ante Independiente del Valle y de Independiente Santa Fé ante River Plate por los terremotos en Colombia.

Comienzan los octavos de final de la Libertadores y Sudamericana

Comienzan los octavos de final de la Libertadores y Sudamericana

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Esta noche, con cinco encuentros, estarán comenzando los octavos de final tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana. Para esta instancia, la Conmebol aplazó dos encuentros producto de los terremotos que azotaron a Colombia en las últimas horas.

En la Copa Libertadores habrá dos partidos. Desde las 19:00 horas, Fluminense recibirá a Independiente de Rivadavia en el Estadio Maracaná, encuentro que será arbitrado por el chileno Cristian Reyes. A las 21:30 horas en el Estadio UNO, Estudiantes de La Plata recibirá a Universidad Católica con el arbitraje de Raphael Claus de Brasil.

Hay que recordar que el partido que iban a jugar Deportes Tolima e Independiente del Valle en el Estadio Manuel Murillo Toro de Colombia, fue aplazado.

Así continuarán los octavos de final de la Libertadores

Miércoles 12 de agosto

  • 19:00 - Platense vs Coquimbo Unido
  • 19:00 - Palmeiras vs Cerro Porteño
  • 21:30 - Cruzeiro vs Flamengo

Jueves 13 de agosto

  • 19:00 - Mirassol vs Liga de Quito
  • 21:30 - Rosario Central vs Corinthians

Octavos de final de la Copa Sudamericana

Este martes también comenzarán los octavos de final de la Copa Sudamericana, campeonato que tendrá a MC Torque como el único uruguayo que continúa en busca del trofeo.

A las 19:00 horas en La Bombonera, con arbitraje del chileno Piero Maza, Boca Juniors recibirá a Recoleta de Paraguay. Finalmente, desde las 21:30 horas, en el Estadio Hernando Siles de La Paz, Bolívar recibirá a San Pablo, encuentro que contará con el arbitraje de Wilmar Roldán.

El partido que iban a jugar Independiente Santa Fé y River Plate en El Campín de Bogotá, fue aplazado.

Así continuarán los octavos de final de la Libertadores

Miércoles 12 de agosto

  • 19:00 - Tigre vs MC Torque
  • 19:00 - RB Bragantino vs Atlético Mineiro

Jueves 13 de agosto

  • 19:00 - Santos vs Macará
  • 19:00 - Vasco da Gama vs Olimpia
  • 21:30 - Cienciano vs Botafogo

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