Clausura: apagón polémico, derrota de Nacional y lucha feroz por la permanencia

Nacional está en caída libre, cayó de atrás ante Boston River que volvió al camino de la victoria luego de siete encuentros. Liverpool venció en la hora a Albion en un partido directo que dejó a los negriazules a dos unidades del pionero, quien hoy estaría obteniendo el último cupo a copas internacionales.
En el descenso, los promedios arden. Progreso no levanta cabeza, cayó ante Central Español y está muy complicado ya que quedó a diez puntos de Danubio quien perdió un duelo clave ante Cerro y el franjeado empieza a complicarse.
La primera del Clausura
Resultado
- Cerro Largo 0-0 Juventud
- Central Español 1-0 Progreso
- Liverpool 1-0 Albion
- Danubio 0-1 Cerro
- Defensor Sporting 0-1 Wanderers
- Nacional 2-1 Boston River
- Deportivo Maldonado 2-2 Racing
- susp. - MC Torque vs Peñarol
Posiciones Clausura
- Boston River - 3
- Central Español - 3
- Cerro - 3
- Liverpool - 3
- Wanderers - 3
- Deportivo Maldonado - 1
- Racing - 1
- Cerro Largo - 1
- Juventud - 1
- MC Torque - 0 (-1)
- Peñarol - 0 (-1)
- Nacional - 0
- Albion - 0
- Danubio - 0
- Defensor Sporting - 0
- Progreso - 0
Tabla Anual
- Peñarol - 43 (-1)
- Deportivo Maldonado - 42
- Racing - 42
- Wanderers - 38
- Central Español - 36
- MC Torque - 35 (-1)
- Nacional - 35
- Albion - 34
- Liverpool - 32
- Cerro Largo - 29
- Defensor Sporting - 27
- Boston River - 25
- Juventud - 24
- Danubio - 22
- Cerro - 21
- Progreso - 16
Descenso: Progreso 0.917 (55 pts), Danubio 1.083 (65 pts), Cerro 1.117 (67 pts), Wanderers 1.150 (69 pts).