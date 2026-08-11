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Deportes Clausura | Club Atlético Peñarol | Nacional

Pasando en limpio

Clausura: apagón polémico, derrota de Nacional y lucha feroz por la permanencia

Peñarol sigue como el único líder de la Anual pese a no jugar. Wanderers sigue en racha positiva, ganó, está quinto en la acumulada y sueña con la permanencia.

Lo que dejó la primera fecha del Clausura.

Lo que dejó la primera fecha del Clausura.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Con la igualdad a dos entre Deportivo Maldonado y Racing, se cerró de manera parcial la primera fecha del Torneo Clausura. El partido suspendido entre MC Torque y Peñarol por problemas en la red lumínica, será fijado para la primera semana del mes de setiembre.

Pese a no jugar su partido, Peñarol sigue como el único líder de la tabla Anual, un punto por delante de Deportivo Maldonado y Racing que no pudieron sacarse diferencias y dejaron pasar la oportunidad de que alguno de los dos trepara a lo más alto.

Wanderers está haciendo una campaña de ensueño, derrotó en la hora a Defensor Sporting, está cuarto en la tabla Anual y sueña con el milagro de la permanencia, algo que hoy está logrando. Central Español consiguió una gran victoria ante Progreso, que lo dejan en la quinta ubicación de la acumulada.

Nacional está en caída libre, cayó de atrás ante Boston River que volvió al camino de la victoria luego de siete encuentros. Liverpool venció en la hora a Albion en un partido directo que dejó a los negriazules a dos unidades del pionero, quien hoy estaría obteniendo el último cupo a copas internacionales.

En el descenso, los promedios arden. Progreso no levanta cabeza, cayó ante Central Español y está muy complicado ya que quedó a diez puntos de Danubio quien perdió un duelo clave ante Cerro y el franjeado empieza a complicarse.

La primera del Clausura

Resultado

  • Cerro Largo 0-0 Juventud
  • Central Español 1-0 Progreso
  • Liverpool 1-0 Albion
  • Danubio 0-1 Cerro
  • Defensor Sporting 0-1 Wanderers
  • Nacional 2-1 Boston River
  • Deportivo Maldonado 2-2 Racing
  • susp. - MC Torque vs Peñarol

Posiciones Clausura

  1. Boston River - 3
  2. Central Español - 3
  3. Cerro - 3
  4. Liverpool - 3
  5. Wanderers - 3
  6. Deportivo Maldonado - 1
  7. Racing - 1
  8. Cerro Largo - 1
  9. Juventud - 1
  10. MC Torque - 0 (-1)
  11. Peñarol - 0 (-1)
  12. Nacional - 0
  13. Albion - 0
  14. Danubio - 0
  15. Defensor Sporting - 0
  16. Progreso - 0

Tabla Anual

  1. Peñarol - 43 (-1)
  2. Deportivo Maldonado - 42
  3. Racing - 42
  4. Wanderers - 38
  5. Central Español - 36
  6. MC Torque - 35 (-1)
  7. Nacional - 35
  8. Albion - 34
  9. Liverpool - 32
  10. Cerro Largo - 29
  11. Defensor Sporting - 27
  12. Boston River - 25
  13. Juventud - 24
  14. Danubio - 22
  15. Cerro - 21
  16. Progreso - 16

Descenso: Progreso 0.917 (55 pts), Danubio 1.083 (65 pts), Cerro 1.117 (67 pts), Wanderers 1.150 (69 pts).

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