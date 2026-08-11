Clausura: apagón polémico, derrota de Nacional y lucha feroz por la permanencia

Nacional está en caída libre, cayó de atrás ante Boston River que volvió al camino de la victoria luego de siete encuentros. Liverpool venció en la hora a Albion en un partido directo que dejó a los negriazules a dos unidades del pionero, quien hoy estaría obteniendo el último cupo a copas internacionales.

En el descenso, los promedios arden. Progreso no levanta cabeza, cayó ante Central Español y está muy complicado ya que quedó a diez puntos de Danubio quien perdió un duelo clave ante Cerro y el franjeado empieza a complicarse.

La primera del Clausura

Resultado

Cerro Largo 0-0 Juventud

Central Español 1-0 Progreso

Liverpool 1-0 Albion

Danubio 0-1 Cerro

Defensor Sporting 0-1 Wanderers

Nacional 2-1 Boston River

Deportivo Maldonado 2-2 Racing

susp. - MC Torque vs Peñarol

Posiciones Clausura

Boston River - 3 Central Español - 3 Cerro - 3 Liverpool - 3 Wanderers - 3 Deportivo Maldonado - 1 Racing - 1 Cerro Largo - 1 Juventud - 1 MC Torque - 0 (-1) Peñarol - 0 (-1) Nacional - 0 Albion - 0 Danubio - 0 Defensor Sporting - 0 Progreso - 0

Tabla Anual

Peñarol - 43 (-1) Deportivo Maldonado - 42 Racing - 42 Wanderers - 38 Central Español - 36 MC Torque - 35 (-1) Nacional - 35 Albion - 34 Liverpool - 32 Cerro Largo - 29 Defensor Sporting - 27 Boston River - 25 Juventud - 24 Danubio - 22 Cerro - 21 Progreso - 16

Descenso: Progreso 0.917 (55 pts), Danubio 1.083 (65 pts), Cerro 1.117 (67 pts), Wanderers 1.150 (69 pts).