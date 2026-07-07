Comité Olímpico da un paso hacia Rusia; Ucrania califica la medida como "prematura y peligrosa"

Puntos clave de la resolución

El COI postergó cualquier decisión sobre la autorización de la bandera, el himno o los colores de Rusia en futuros Juegos Olímpicos. Fuentes del organismo indicaron que este tema se debatirá en una próxima sesión, aunque no hay plazos definidos. La organización reiteró su postura de no celebrar eventos oficiales del COI en territorio ruso, así como la exclusión de funcionarios gubernamentales y estatales de Rusia en sus actividades.

El levantamiento de la suspensión al ROC no modifica las normativas individuales que rigen para los deportistas rusos. Para competir en certámenes internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos, los atletas deberán seguir acreditándose como neutrales, sin representación de su país, y cumplir con los estrictos controles de elegibilidad establecidos por cada federación internacional.

Reacción en Ucrania

La reacción en Ucrania no se hizo esperar. El Ministerio de Deportes ucraniano calificó la medida como "prematura y peligrosa", argumentando que "normaliza la presencia de una nación que violó la tregua olímpica y los principios de la Carta Olímpica". En contraste, desde Moscú, el ROC celebró la noticia como "un primer paso hacia la justicia deportiva", aunque exigieron una restitución total de sus derechos.

El COI dejó abierta la puerta a una revisión de las restricciones adicionales si la situación geopolítica evoluciona, pero advirtió que "cualquier nuevo incumplimiento de los principios olímpicos podría derivar en una suspensión inmediata y definitiva".

Esta es la segunda vez que el COI modifica el estatus de Rusia desde 2022. La primera suspensión, en febrero de ese año, se debió a la invasión a Ucrania y derivó en la exclusión de sus atletas en varios eventos, aunque algunos compitieron como neutrales en los Juegos de Tokio 2020 y Pekín 2022.