El Gobierno de Francia denuncia ante la justicia los ataques racistas contra Mbappé

Doble acción contra el racismo

La acción gubernamental se ha articulado en dos frentes. Por un lado, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) presentó una denuncia ante la fiscalía de París, que ya ha abierto una investigación por "insulto público agravado e incitación al odio o a la violencia" . La Fiscalía señaló que los comentarios están presuntamente motivados por el origen, etnia o raza de la víctima, delitos que pueden acarrear penas de prisión.

Además, el apoyo se ha canalizado en el plano diplomático. Según la senadora Amarilla, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se habría comunicado con Macron y este a su vez con el presidente paraguayo, Santiago Peña, para gestionar la condena oficial de Paraguay, que finalmente emitió un comunicado rechazando las declaraciones.