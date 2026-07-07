El Gobierno de Francia denuncia ante la justicia los ataques racistas contra Mbappé

El Gobierno de Francia ha desplegado una contundente respuesta institucional en defensa de Kylian Mbappé, tras los comentarios racistas vertidos por la senadora paraguaya Celeste Amarilla en redes sociales.
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El presidente Emmanuel Macron fue uno de los primeros en pronunciarse, afirmando que el capitán de la selección francesa cuenta con "todo el apoyo" y calificando su respuesta como "un gol más... contra el racismo".
La ministra de Deportes, Marina Ferrari, respaldó el mensaje presidencial subrayando que los ataques a Mbappé "están atacando todo lo que representa nuestro capitán y todo aquello que defiende nuestro país: la libertad, la igualdad y la fraternidad".
Doble acción contra el racismo
La acción gubernamental se ha articulado en dos frentes. Por un lado, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) presentó una denuncia ante la fiscalía de París, que ya ha abierto una investigación por "insulto público agravado e incitación al odio o a la violencia" . La Fiscalía señaló que los comentarios están presuntamente motivados por el origen, etnia o raza de la víctima, delitos que pueden acarrear penas de prisión.
Además, el apoyo se ha canalizado en el plano diplomático. Según la senadora Amarilla, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se habría comunicado con Macron y este a su vez con el presidente paraguayo, Santiago Peña, para gestionar la condena oficial de Paraguay, que finalmente emitió un comunicado rechazando las declaraciones.