Nacional cerca de cerrar el tercer ciclo de el "Diente" López

Principio de acuerdo

Nacional en principio pagará a López dos meses y medio de sueldo en 6 cuotas. Luego de firmado el acuerdo, es muy probable que el Diente pase al fútbol argentino. Se manejaba la posibilidad de Platense y esto favorece a Nacional que está interesado en el extremo calamar Guido Mainero.

Las situación del delantero argentino en parte es parecida a la de el Diente, con la diferencia de que el club si lo quiere y el jugador quiere salir teniendo contrato.

Se está demorando más de lo pensando, pero desde Nacional ven con buenos ojos y muy factible la llegada del delantero.

Sobre altas Nacional pretende abrochar a 2 o 3 jugadores más para el segundo semestre. Mientras tanto Jorge Bava sigue trabajando con el plantel preparando el partido del sábado en Jardines del Hipódromo.