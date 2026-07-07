Nacional cerca de cerrar el tercer ciclo de el "Diente" López

En estos momentos las noticias de Nacional no pasan únicamente por que sistema táctico va utilizar Jorge Bava para el regreso de Nacional al Torneo Intermedio, ni quienes serán los once para enfrentar a Danubio el sábado en Jardines del hipódromo.
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Caras y Caretas Diario
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Por estas horas el tricolor lo que busca es cerrar la salida de Nicolás López. En las últimas horas se la rescisión del contrato de el Diente, quién dejará el club después de un primer semestre irregular.
"Ya tenemos un acuerdo de palabra y se firmará esta semana", aseguraron desde el club.
Principio de acuerdo
Nacional en principio pagará a López dos meses y medio de sueldo en 6 cuotas. Luego de firmado el acuerdo, es muy probable que el Diente pase al fútbol argentino. Se manejaba la posibilidad de Platense y esto favorece a Nacional que está interesado en el extremo calamar Guido Mainero.
Las situación del delantero argentino en parte es parecida a la de el Diente, con la diferencia de que el club si lo quiere y el jugador quiere salir teniendo contrato.
Se está demorando más de lo pensando, pero desde Nacional ven con buenos ojos y muy factible la llegada del delantero.
Sobre altas Nacional pretende abrochar a 2 o 3 jugadores más para el segundo semestre. Mientras tanto Jorge Bava sigue trabajando con el plantel preparando el partido del sábado en Jardines del Hipódromo.