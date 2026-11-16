La Mesa Ejecutiva de la Primera División fijó los detalles para la última fecha del Clausura en el que se definirá al campeón de la Anual asegurando un lugar en la final del Campeonato Uruguayo, además de conocer el tercer descenso.
la hora de la definición
Los detalles de la última fecha del Clausura en la que se define la Anual y el descenso
La definición de la Tabla Anual se jugará el jueves con Peñarol, MC Torque y Deportivo Maldonado definiendo. El descenso será el viernes entre Wanderers y Cerro.