Wanderers y Albion se enfrentan en una final por la permanencia

Con un choque de extrema importancia para ambos equipos por la permanencia en la máxima categoría, se cierra esta noche la octava fecha del Torneo Clausura cuando desde las 20:00 horas, Wanderers reciba a Albion en el Parque Viera.
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Esta noche, Hernán Heras será el árbitro principal, quien estará acompañado por Agustín Berisso y Heber Godoy en bandas, mientras que Federico Modernell será el cuarto árbitro. En el VAR estará Yimmy Álvarez junto a Daniel Rodríguez.
El partido para ambos es trascendental pensando en la permanencia. El bohemio sabe que ganando iguala la línea de Cerro y sale de la zona roja, mientras que el pionero aún no ha sumado en este Clausura y en caso de perder esta noche, entraría a la zona de descenso directo.
Detalles de la octava fecha del Clausura
Resultados
- Progreso 2-1 Racing
- Cerro Largo 0-2 Nacional
- Peñarol 2-1 Boston River
- MC Torque 0-2 Deportivo Maldonado
- Central Español 1-2 Liverpool
- Juventud 0-0 Cerro
- Defensor Sporting 1-0 Danubio
- 20:00 - Wanderers vs Albion
Posiciones Clausura
- MC Torque - 18 (-1)
- Liverpool - 17
- Peñarol - 15 (-1)
- Deportivo Maldonado - 14
- Nacional - 14
- Cerro - 14
- Juventud - 13
- Racing - 12
- Progreso - 12
- Wanderers - 9 (-1)
- Boston River - 8
- Defensor Sporting - 8
- Cerro Largo - 5
- Central Español - 5
- Danubio - 4
- Albion - 0 (-1)
Tabla Anual
- Peñarol - 58 (-1)
- Deportivo Maldonado - 55
- MC Torque - 53 (-1)
- Racing - 53
- Nacional - 49
- Liverpool - 46
- Wanderers - 44 (-1)
- Central Español - 38
- Juventud - 36
- Defensor Sporting - 35
- Albion - 34 (-1)
- Cerro Largo - 33
- Cerro - 32
- Boston River - 30
- Progreso - 28
- Danubio - 26
Descenso: Progreso 1.000 (67 pts), Danubio 1.030 (69 pts), Wanderers 1.136 (75 pts), Cerro 1.164 (78 pts), Albion 1.172 (34 pts).