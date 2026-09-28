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Deportes Clausura |

se cierra la octava

Wanderers y Albion se enfrentan en una final por la permanencia

Bohemios y pioneros cerrarán la octava fecha del Clausura cuando se enfrenten desde las 20:00 horas en el Parque Viera.

Wanderers enfrenta a Albion.

Wanderers enfrenta a Albion.
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Con un choque de extrema importancia para ambos equipos por la permanencia en la máxima categoría, se cierra esta noche la octava fecha del Torneo Clausura cuando desde las 20:00 horas, Wanderers reciba a Albion en el Parque Viera.

Esta noche, Hernán Heras será el árbitro principal, quien estará acompañado por Agustín Berisso y Heber Godoy en bandas, mientras que Federico Modernell será el cuarto árbitro. En el VAR estará Yimmy Álvarez junto a Daniel Rodríguez.

El partido para ambos es trascendental pensando en la permanencia. El bohemio sabe que ganando iguala la línea de Cerro y sale de la zona roja, mientras que el pionero aún no ha sumado en este Clausura y en caso de perder esta noche, entraría a la zona de descenso directo.

Detalles de la octava fecha del Clausura

Resultados

  • Progreso 2-1 Racing
  • Cerro Largo 0-2 Nacional
  • Peñarol 2-1 Boston River
  • MC Torque 0-2 Deportivo Maldonado
  • Central Español 1-2 Liverpool
  • Juventud 0-0 Cerro
  • Defensor Sporting 1-0 Danubio
  • 20:00 - Wanderers vs Albion

Posiciones Clausura

  1. MC Torque - 18 (-1)
  2. Liverpool - 17
  3. Peñarol - 15 (-1)
  4. Deportivo Maldonado - 14
  5. Nacional - 14
  6. Cerro - 14
  7. Juventud - 13
  8. Racing - 12
  9. Progreso - 12
  10. Wanderers - 9 (-1)
  11. Boston River - 8
  12. Defensor Sporting - 8
  13. Cerro Largo - 5
  14. Central Español - 5
  15. Danubio - 4
  16. Albion - 0 (-1)

Tabla Anual

  1. Peñarol - 58 (-1)
  2. Deportivo Maldonado - 55
  3. MC Torque - 53 (-1)
  4. Racing - 53
  5. Nacional - 49
  6. Liverpool - 46
  7. Wanderers - 44 (-1)
  8. Central Español - 38
  9. Juventud - 36
  10. Defensor Sporting - 35
  11. Albion - 34 (-1)
  12. Cerro Largo - 33
  13. Cerro - 32
  14. Boston River - 30
  15. Progreso - 28
  16. Danubio - 26

Descenso: Progreso 1.000 (67 pts), Danubio 1.030 (69 pts), Wanderers 1.136 (75 pts), Cerro 1.164 (78 pts), Albion 1.172 (34 pts).

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