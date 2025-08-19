Con ilusión y sin descartar a Leo Fernández, Peñarol visita a Racing

Tampoco es seguro que arranque desde el inicio, y ahí los que cuentan con más posibilidades son David Terans o Diego García por Leonardo Fernández.

Así las cosas, el probable equipo aurinegro para enfrentar a Racing sería con Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Eric Remedi, David Terans o Diego García y Maximiliano Silvera.

Rocky Balbo juaría de titular

Por su parte Racing de Avellaneda, necesita dar vuelta la historia y el partido ante Peñarol no lo agarra en su mejor momento. El conjunto que dirige Gustavo Costas, necesita mejorar y jugar un poco más de lo que lo hizo en el Campeón del Siglo si prentende vencer al carbonero y seguir avanzado en la Libertadores.

Por eso, su entrenador, Gustavo Costas, barajó la posibilidad de que el uruguayo Adrián Rocky Balboa acompañe a Adrián Maravilla Martínez en la delantera. El que seguro estará en el once inicial es el defensor exBoca Marcos Rojo.

El probable once de Racing sería con Gabriel Arias; Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Rockey Balboa o Elías Torres. El que saldría del equipo es el colombiano Duván Vergara.

El colombiano Wilmar Roldán será el encargado de impartir justicia. Estará acompañado en las bandas por sus compatriotas Jhon León y Jhon Gallego, y por Carlos Betancur como cuarto. En el VAR estarán los chilenos Juan Lara y Edson Cisternas.