Nacional cierra su participación en el Apertura y le gana 2 a 0 a Cerro

Nacional cierra este domingo su participación en el Torneo Apertura recibiendo en su casa, el Gran Parque Central, a Cerro. El bolso tuvo una magra campaña en el campeonato, quedando a 12 puntos del campeón, Racing.
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A los 20 minutos Maxi Gómez abrió el marcador anotando el 1 a 0 para el bolso. Y a los 28 minutos el mismo Gómez puso el 2 a 0.
NACIONAL:
Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera y Camilo Cándido; Baltasar Barcia, Lucas Rodríguez, Agustín dos Santos y Juan Cruz de los Santos; Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera.
DT: Jorge Bava
CERRO:
Fabrizio Correa; Juan Cruz Guasone, Alejo Macelli y Gianni Rodríguez; Damián Suárez, Agustín Miranda, Jairo Amaro y Francisco Bregante; Brahian Alemán; Nahuel Soria y Agustín Ocampo o Paiva.
DT: Alejandro Apud
Jueces: Javier Feres , asistido por Martín Soppi y Gustavo Márquez Lisboa los asistentes, y Esteban Guerra el cuarto juez. Leodán González y Santiago Fernández estarán en el VAR.