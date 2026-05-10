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Nacional cierra su participación en el Apertura y le gana 2 a 0 a Cerro

El bolso tuvo una mala campaña, la peor desde 1992, perdiendo ocho partidos y quedando a más de 10 puntos del campeón.

Nacional realizó su peor campaña desde que existe el Apertura.

Nacional realizó su peor campaña desde que existe el Apertura.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Nacional cierra este domingo su participación en el Torneo Apertura recibiendo en su casa, el Gran Parque Central, a Cerro. El bolso tuvo una magra campaña en el campeonato, quedando a 12 puntos del campeón, Racing.

A los 20 minutos Maxi Gómez abrió el marcador anotando el 1 a 0 para el bolso. Y a los 28 minutos el mismo Gómez puso el 2 a 0.

NACIONAL:

Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera y Camilo Cándido; Baltasar Barcia, Lucas Rodríguez, Agustín dos Santos y Juan Cruz de los Santos; Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera.

DT: Jorge Bava

CERRO:

Fabrizio Correa; Juan Cruz Guasone, Alejo Macelli y Gianni Rodríguez; Damián Suárez, Agustín Miranda, Jairo Amaro y Francisco Bregante; Brahian Alemán; Nahuel Soria y Agustín Ocampo o Paiva.

DT: Alejandro Apud

Jueces: Javier Feres , asistido por Martín Soppi y Gustavo Márquez Lisboa los asistentes, y Esteban Guerra el cuarto juez. Leodán González y Santiago Fernández estarán en el VAR.

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