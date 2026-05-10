Hantavirus: comenzó la evacuación de los pasajeros embarcados en el crucero

Según la ministra, la operación se desarrolló "con total normalidad y seguridad".

Más temprano el canal televisivo RTVE informó que el crucero arribó a las costas de la isla española de Tenerife.

"Comienza el desembarco de los 14 españoles del MV Hondius", comunicó la cartera en la red social X.

Según el organismo, todos los españoles evacuados pasaron la evaluación epidemiológica y no presentan síntomas, así como serán trasladados a un hospital "donde realizarán la cuarentena y el seguimiento sanitario".

El ministerio precisó posteriormente que un avión con los ciudadanos del país ibérico despegó con destino a Madrid, donde serán trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

Todos los evacuados "están asintomáticos", agregó el ente.

Brote de hantavirus

El MV Hondius, con casi 150 personas a bordo de 23 países, zarpó el 20 de marzo de Ushuaia, en la provincia argentina de Tierra del Fuego (sur), y se dirigía a Cabo Verde, cuando se registró el brote de hantavirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó ocho infectados y tres muertos.

El barco de lujo llegó el 4 de mayo a las costas de Costa Verde y dos días después tomó rumbo a Tenerife.

Los hantavirus constituyen una familia de virus capaces de provocar enfermedades graves como el síndrome pulmonar por hantavirus (HPS) y la fiebre hemorrágica con síndrome renal (HFRS).

(Sputnik)