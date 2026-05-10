Nacional se despidió del Apertura goleando a Cerro por 4 a 0

Nacional cerró este domingo su participación en el Torneo Apertura recibiendo en su casa, el Gran Parque Central, a Cerro. El bolso tuvo una magra campaña en el campeonato, quedando a 12 puntos del campeón, Racing.
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A los 20 minutos Maxi Gómez abrió el marcador anotando el 1 a 0 para el bolso. Y a los 28 minutos el mismo Gómez puso el 2 a 0.
Pero no quedaría allí el encuentro: a los 61 minutos otra vez Maxi Gómez anotó el tercero para el bolso.
Sobre los 88 minutos fue el momento de Pavel Núñez de poner el 4 a 0 para Nacional.
NACIONAL:
Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera, Camilo Cándido, Lucas Rodríguez, Agustín Dos Santos, Baltasar Barcia, Juan Cruz De Los Santos, Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.
Director técnico: Jorge Bava.
Suplentes: Ignacio Suárez, Nicolás Rodríguez, Paolo Calione, Juan García, Nicolas Lodeiro, Luciano Boggio, Tomás Verón Lupi, Rodrigo Martínez, Gonzalo Carneiro y Pavel Núñez.
CERRO:
Fabrizio Correa, Damián Suárez (62′ Mateo Argüello), Alejo Macelli, Ariel Lima, Gianni Rodríguez, Francisco Bregante, Agustín Miranda, Brahian Alemán (62′ Augusto Cambón), Jairo Amaro (54′ Sebastián Cristóforo), Nahuel Soria (46′ Cristian Barros) y Matías Ocampo.
Director técnico: Alejandro Apud.
Suplentes: Yonatan Irrazábal, Martín Farías, Emiliano Sosa, Pablo Nongoy, Alejandro Severo y Santiago Paiva.
Jueces: Javier Feres , asistido por Martín Soppi y Gustavo Márquez Lisboa los asistentes, y Esteban Guerra el cuarto juez. Leodán González y Santiago Fernández estarán en el VAR.