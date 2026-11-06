Ya es oficial la lista de convocados por el entrenador de Uruguay, Diego Forlán, para afrontar los dos encuentros amistosos del mes de noviembre. La selección uruguaya visitará a Argentina en Buenos Aires y luego recibirá a República Dominicana en el Campus de Maldonado.
lista final
Con novedades, Forlán dio a conocer los convocados de Uruguay para los amistosos
Destaca la presencia de Sebastián Juame de Albion y de Ignacio de Arruabarrena como goleros, mientras que en ofensiva aparece Bruno Damiani.