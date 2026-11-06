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Deportes selección uruguaya | Argentina | amistosos

lista final

Con novedades, Forlán dio a conocer los convocados de Uruguay para los amistosos

Destaca la presencia de Sebastián Juame de Albion y de Ignacio de Arruabarrena como goleros, mientras que en ofensiva aparece Bruno Damiani.

Forlán dio a conocer los convocados de Uruguay para los amistosos

Forlán dio a conocer los convocados de Uruguay para los amistosos

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Ya es oficial la lista de convocados por el entrenador de Uruguay, Diego Forlán, para afrontar los dos encuentros amistosos del mes de noviembre. La selección uruguaya visitará a Argentina en Buenos Aires y luego recibirá a República Dominicana en el Campus de Maldonado.

El entrenador de la celeste dio a conocer la nómina final en la que aparecen varias sorpresas. Hay cuatro arqueros reservados entre los que se destacan Ignacio de Arruabarrena y Sebastián Jaume de Albion; mientras que en ofensiva fue reservado Bruno Damiani.

Instantes después de conocerse la lista final, arribaron al Complejo Celeste, Giorgian de Arrascaeta, Nicolás de la Cruz y Guillermo Varela siendo los primeros en ponerse a la orden.

Uruguay visitará a Argentina en La Bombonera el viernes 13 de noviembre a las 20:00 horas, mientras que el martes 17 de noviembre desde las 20:30, recibirá a República Dominicana en el Campus de Maldonado.

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