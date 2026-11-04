Mientras las selecciones femeninas de Conmebol preparan sus amistoso para la fecha FIFA del mes de noviembre, Uruguay por segunda ventana internacional consecutiva no tendrá encuentros, lo que despertó críticas hacia la gestión de la AUF. Recordemos que en el mes de octubre, la selección uruguaya tampoco tuvo actividad.
con los tapones de punta
El irónico posteo de una futbolista de la selección uruguaya criticando a la AUF
Esperanza Pizarro volvió a criticar a la AUF luego de que por segunda ventana FIFA consecutiva, el plantel femenino no tenga partidos amistosos.