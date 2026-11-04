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Deportes selección uruguaya |

con los tapones de punta

El irónico posteo de una futbolista de la selección uruguaya criticando a la AUF

Esperanza Pizarro volvió a criticar a la AUF luego de que por segunda ventana FIFA consecutiva, el plantel femenino no tenga partidos amistosos.

Esperanza Pizarro, delantera de la selección uruguaya.

Esperanza Pizarro, delantera de la selección uruguaya.
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Mientras las selecciones femeninas de Conmebol preparan sus amistoso para la fecha FIFA del mes de noviembre, Uruguay por segunda ventana internacional consecutiva no tendrá encuentros, lo que despertó críticas hacia la gestión de la AUF. Recordemos que en el mes de octubre, la selección uruguaya tampoco tuvo actividad.

“Qué bueno que Chile y Perú clasificaron al Mundial… Ah no, pará. Entonces cómo consiguieron jugar contra selecciones europeas si según nuestra presidenta a nosotras nos complica la clasificación?”, escribió la delantera Esperanza Pizarro que actualmente defiende al Deportivo La Coruña en España.

Luego de la Liga de Naciones de Conmebol, dónde Uruguay quedó en la penúltima posición, desde la AUF no se logró concretar amistosos. Esto despertó un ida y vuelta entre parte del plantel y Mariana Fernández, presidenta de la Comisión del Fútbol Femenino de la AUF.

“Igual no se preocupen, un día antes de la próxima competencia oficial nos juntamos, charlamos un poquito y salimos campeonas. Si el fútbol es bien fácil”, cerró su irónico posteo la delantera celeste.

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