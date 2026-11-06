Nacional le apunta a Deportivo Maldonado y asimila una dura sanción disciplinaria

Luego de conseguir una importante victoria en su visita a Paysandú, Nacional no detiene su marcha y ya planifica los próximos desafíos de un calendario tan exigente como decisivo. Debido a la visita oficial del Papa a nuestro país durante este fin de semana, la actividad del fútbol local experimentará un paréntesis, otorgando un margen de descanso y preparación previa a la reanudación del espectáculo. El foco inmediato del conjunto tricolor está puesto en el compromiso del próximo lunes frente a Deportivo Maldonado, correspondiente a los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay.
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Este choque ante el elenco fernandino adquiere una trascendencia estratégica fundamental para las aspiraciones institucionales de la temporada, ya que avanzar en este certamen representa una vía directa para asegurar un cupo en la próxima Copa Libertadores 2027. Consciente de lo que hay en juego, el director técnico Daniel Carreño evalúa alinear un esquema marcadamente estelar, desestimando la rotación habitual de esta competencia. Como prueba de esta prioridad, la dirección técnica decidió preservar en la Ciudad Deportiva Los Céspedes a varios de los futbolistas habitualmente titulares durante el compromiso disputado en tierras sanduceras.
Sanción para el trticolor
Sin embargo, el panorama deportivo se ha visto sacudido por las novedades provenientes del ámbito disciplinario de la Asociación Uruguaya de Fútbol. En las últimas horas se confirmó de manera oficial la sanción impuesta a la institución por los incidentes ocurridos en la tribuna Scarone durante los partidos del Torneo Clausura frente a Deportivo Maldonado y Liverpool. En dichos encuentros, al compartirse la cabecera entre parciales locales y visitantes, se registraron hechos de violencia que incluyeron el lanzamiento de objetos contundentes y provocaron lesiones en algunos aficionados.
El fallo emitido por el tribunal disciplinario determina una sanción de dos partidos a puertas cerradas. Como consecuencia directa, el compromiso frente a Albion, correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, se disputará sin la presencia de público tricolor en las tribunas. Asimismo, la penalización establece que, en caso de que Nacional acceda a disputar las finales del Campeonato Uruguayo, no podrá ejercer la localía en su recinto ni contar con la presencia de su hinchada; de no alcanzar dicha instancia, el castigo se trasladará y deberá cumplirse en la primera jornada en condición de local de la siguiente temporada. Además de la restricción de público, la institución deberá abonar una multa económica fijada en 100 Unidades Reajustables, monto equivalente a cerca de 195 mil pesos uruguayos.