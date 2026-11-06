Nacional le apunta a Deportivo Maldonado y asimila una dura sanción disciplinaria

El fallo emitido por el tribunal disciplinario determina una sanción de dos partidos a puertas cerradas. Como consecuencia directa, el compromiso frente a Albion, correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, se disputará sin la presencia de público tricolor en las tribunas. Asimismo, la penalización establece que, en caso de que Nacional acceda a disputar las finales del Campeonato Uruguayo, no podrá ejercer la localía en su recinto ni contar con la presencia de su hinchada; de no alcanzar dicha instancia, el castigo se trasladará y deberá cumplirse en la primera jornada en condición de local de la siguiente temporada. Además de la restricción de público, la institución deberá abonar una multa económica fijada en 100 Unidades Reajustables, monto equivalente a cerca de 195 mil pesos uruguayos.