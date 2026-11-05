Dos partidos con cierre de cancha y una multa a Nacional por incidentes en el Parque

La resolución de la Comisión Disciplinaria establece:

1- Determinar la existencia de responsabilidad objetiva de parte del Liverpool F.C. y Club Nacional de Football.

2- Sancionar al Liverpool F. C. a disputar un (1) partido, el siguiente a la promulgación del presente fallo en que oficie como locatario a puertas cerradas (Artículo 5 y 14 literal g) del Código Disciplinario).

3- Sancionar al Club Nacional de Football con la aplicación de una multa de 100 U.R. (cien unidades reajustables) (Artículo 5 del Código Disciplinario; 2 literal e) del Protocolo de Seguridad. Artículo 14 literal c) del Código Disciplinario)).

4- Se sugiere y faculta a la Mesa Ejecutiva al amparo de lo dispuesto por el artículo 5.2 in fine del Código Disciplinario, la adopción de medidas conducentes a la no afectación de derechos de terceras instituciones que se enfrenten al sancionado durante la pena dispuesta.

5- Comuníquese a la Mesa Ejecutiva de la LPPD a sus efectos, a la Institución Involucrada, regístrese y oportunamente archívese.