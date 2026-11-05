Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Nacional, | cancha |

sin quita de puntos

Dos partidos con cierre de cancha y una multa a Nacional por incidentes en el Parque

La AUF sancionó a Nacional por los incidentes registrados tras los partidos con Deportivo Maldonado y Liverpool.

Salieron las sanciones para Nacional.

Salieron las sanciones para Nacional.

 FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Nacional fue sancionado con dos partidos de cierre de cancha y una multa de 100 Unidades Reajustables por los incidentes registrados en sus encuentros frente a Deportivo Maldonado y Liverpool, ambos disputados en el Gran Parque Central por el Torneo Clausura. Así lo resolvió la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

La sanción no incluye quita de puntos.

Respecto al cierre del escenario, la sanción deberá cumplirse en la fecha 14 del Torneo Clausura, cuando el tricolor reciba a Albion. De esta manera, Nacional deberá afrontar dos compromisos sin público en su estadio.

La resolución de la Comisión Disciplinaria establece:

1- Determinar la existencia de responsabilidad objetiva de parte del Liverpool F.C. y Club Nacional de Football.

2- Sancionar al Liverpool F. C. a disputar un (1) partido, el siguiente a la promulgación del presente fallo en que oficie como locatario a puertas cerradas (Artículo 5 y 14 literal g) del Código Disciplinario).

3- Sancionar al Club Nacional de Football con la aplicación de una multa de 100 U.R. (cien unidades reajustables) (Artículo 5 del Código Disciplinario; 2 literal e) del Protocolo de Seguridad. Artículo 14 literal c) del Código Disciplinario)).

4- Se sugiere y faculta a la Mesa Ejecutiva al amparo de lo dispuesto por el artículo 5.2 in fine del Código Disciplinario, la adopción de medidas conducentes a la no afectación de derechos de terceras instituciones que se enfrenten al sancionado durante la pena dispuesta.

5- Comuníquese a la Mesa Ejecutiva de la LPPD a sus efectos, a la Institución Involucrada, regístrese y oportunamente archívese.

Temas

Te puede interesar