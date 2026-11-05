Dos partidos con cierre de cancha y una multa a Nacional por incidentes en el Parque

Nacional fue sancionado con dos partidos de cierre de cancha y una multa de 100 Unidades Reajustables por los incidentes registrados en sus encuentros frente a Deportivo Maldonado y Liverpool, ambos disputados en el Gran Parque Central por el Torneo Clausura. Así lo resolvió la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).
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La sanción no incluye quita de puntos.
Respecto al cierre del escenario, la sanción deberá cumplirse en la fecha 14 del Torneo Clausura, cuando el tricolor reciba a Albion. De esta manera, Nacional deberá afrontar dos compromisos sin público en su estadio.
La resolución de la Comisión Disciplinaria establece:
1- Determinar la existencia de responsabilidad objetiva de parte del Liverpool F.C. y Club Nacional de Football.
2- Sancionar al Liverpool F. C. a disputar un (1) partido, el siguiente a la promulgación del presente fallo en que oficie como locatario a puertas cerradas (Artículo 5 y 14 literal g) del Código Disciplinario).
3- Sancionar al Club Nacional de Football con la aplicación de una multa de 100 U.R. (cien unidades reajustables) (Artículo 5 del Código Disciplinario; 2 literal e) del Protocolo de Seguridad. Artículo 14 literal c) del Código Disciplinario)).
4- Se sugiere y faculta a la Mesa Ejecutiva al amparo de lo dispuesto por el artículo 5.2 in fine del Código Disciplinario, la adopción de medidas conducentes a la no afectación de derechos de terceras instituciones que se enfrenten al sancionado durante la pena dispuesta.
5- Comuníquese a la Mesa Ejecutiva de la LPPD a sus efectos, a la Institución Involucrada, regístrese y oportunamente archívese.