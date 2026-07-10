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Deportes Primera Amateur | Deutscher |

Primera Amateur: Deutscher y Deportivo Colonia van por el primer título de la temporada

El campeón del primer torneo de la divisional se jugará este sábado desde las 10:00 horas en el Estadio José Pedro Damiani.

Se define el primer campeón de la Primera Amateur.

Se define el primer campeón de la Primera Amateur.

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Este sábado se definirá el primer torneo corto de la Primera Amateur, en el que Deutscher se estará enfrentando a Deportivo Colonia. El partido comenzará a las 10:00 horas en el Estadio José Pedro Damiani. El ganador de este partido, además de alzar el trofeo, asegurará un lugar en la definición por el ascenso al profesionalismo.

El partido para esta definición tendrá el arbitraje de Gonzalo López como principal, asistido por Leonardo Peña y Belén Clavijo. En caso de terminar igualado en los noventa minutos, el ganador se definirá directamente desde el punto penal.

Deutscher fue uno de los mejores del primer torneo, logrando ocho victorias y una derrota en la fase de grupos, cosechando 24 puntos de 27 en disputa. En las semifinales eliminó por penales a Rampla Juniors.

Por su parte, Deportivo Colonia tuvo una fase de grupos muy pareja en la que sumó 17 puntos gracias a ocho triunfos, cinco empates y dos derrotas. En las semifinales ganó por 2 a 0 ante Lito para acceder a esta instancia definitoria.

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