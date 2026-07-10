Este sábado se definirá el primer torneo corto de la Primera Amateur, en el que Deutscher se estará enfrentando a Deportivo Colonia. El partido comenzará a las 10:00 horas en el Estadio José Pedro Damiani. El ganador de este partido, además de alzar el trofeo, asegurará un lugar en la definición por el ascenso al profesionalismo.
Primera Amateur: Deutscher y Deportivo Colonia van por el primer título de la temporada
El campeón del primer torneo de la divisional se jugará este sábado desde las 10:00 horas en el Estadio José Pedro Damiani.