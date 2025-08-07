Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Copa AUF | Porongos | OFI

Mal día para ser fernandino

Copa AUF Uruguay: batacazos de Porongos y Atlético Florida

Deportivo Maldonado y Atenas se vieron sorprendidos por clubes de OFI y son los primeros equipos profesionales en quedar eliminados de la Copa AUF Uruguay.

El tricampeón, Defensor Sporting, salió a escena y lo hizo con una goleada contundente ante Libertad de San Carlos, partido que terminó 3 a 0 a favor del violeta gracias a dos goles de Xavier Biscayzacú y otro tanto de Rodrigo Dudok.

Los dos clubes de Segunda División que ganaron sus partidos y avanzaron fueron Albion y Central Español, ambos como visitantes. El pionero derrotó 2 a 0 a Paysandú con goles de Maximiliano Burruzo y Diego Sánchez, mientras que el palermitano venció 3 a 1 a Nacional de Nueva Helvecia con tantos de Facundo Yocco en dos ocasiones y Santiago Sequeira (Matias Deghero anotó para los helvéticos).

Desde OFI llegaron las sorpresas

Los grandes batacazos los dieron clubes de OFI. Atlético Florida sorprendió a Atenas de San Carlos, y con goles de Nahuel Alaníz, Matías Fontes y Braian García, eliminó a los sancarlinos por 3 a 1. Matías Núñez anotó el único gol de Atenas.

El otro equipo profesional que quedó por el camino, fue Deportivo Maldonado, que igualó 2 a 2 ante Porongos de Trinidad en el tiempo reglamentario, pero desde el punto penal, el conjunto de Flores fue más efectivo.

¿Cómo sigue la Copa AUF Uruguay?

En la tarde de este jueves, Liverpool venció a Durazno por 3 a 1 en el Estadio Damiani con goles de Renzo Machado, Manuel Castro y Abel Hernández para el negriazul, y de Ignacio Nicolini para el rojo del centro del país.

La actividad de la semana se cerrará esta noche, cuando a las 20:30, Wanderers de Durazno reciba a Plaza Colonia en el Estadio Octavio Landoni. El partido podrá verse a través de AUFTV.

