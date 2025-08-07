Copa AUF Uruguay: batacazos de Porongos y Atlético Florida

Desde OFI llegaron las sorpresas

Los grandes batacazos los dieron clubes de OFI. Atlético Florida sorprendió a Atenas de San Carlos, y con goles de Nahuel Alaníz, Matías Fontes y Braian García, eliminó a los sancarlinos por 3 a 1. Matías Núñez anotó el único gol de Atenas.

El otro equipo profesional que quedó por el camino, fue Deportivo Maldonado, que igualó 2 a 2 ante Porongos de Trinidad en el tiempo reglamentario, pero desde el punto penal, el conjunto de Flores fue más efectivo.

¿Cómo sigue la Copa AUF Uruguay?

En la tarde de este jueves, Liverpool venció a Durazno por 3 a 1 en el Estadio Damiani con goles de Renzo Machado, Manuel Castro y Abel Hernández para el negriazul, y de Ignacio Nicolini para el rojo del centro del país.

La actividad de la semana se cerrará esta noche, cuando a las 20:30, Wanderers de Durazno reciba a Plaza Colonia en el Estadio Octavio Landoni. El partido podrá verse a través de AUFTV.