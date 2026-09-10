Copa Uruguay: Cerrito sorprendió a Cerro y Deportivo Maldonado goleó a Wanderers

En Melo, Cerro Largo y Defensor Sporting igualaron a uno en un partido que comenzó ganando el arachán gracias a un tanto de Alexis Segovia pero lo igualó José Neris para el violeta. También en la noche de este martes, Deportivo Maldonado goleó a Wanderers por 4 a 1 con goles de Álvaro Araújo, Joaquín Fernández, Bruno Centeno y Sebastián Tormo mientras que Antonio Caballero convirtió para el bohemio.