Se disputó una nueva semana de la Copa Uruguay, que había comenzando con las victorias Central Español y Boston River. Entre la noche del miércoles y el jueves se disputaron cuatro partidos dónde destacó la aplastante victoria de Deportivo Maldonado como local.
se fue una nueva semana
Copa Uruguay: Cerrito sorprendió a Cerro y Deportivo Maldonado goleó a Wanderers
Además, Cerro Largo igualó ante Defensor Sporting mientras que Bella Vista avanzó a la siguiente fase de la eliminatoria amateur de la Copa Uruguay.