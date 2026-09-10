Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Cerrito | Defensor Sporting |

se fue una nueva semana

Copa Uruguay: Cerrito sorprendió a Cerro y Deportivo Maldonado goleó a Wanderers

Además, Cerro Largo igualó ante Defensor Sporting mientras que Bella Vista avanzó a la siguiente fase de la eliminatoria amateur de la Copa Uruguay.

Cerrito ganó por la Copa Uruguay.

Cerrito ganó por la Copa Uruguay.

 @CopaAUFUruguay
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

En Melo, Cerro Largo y Defensor Sporting igualaron a uno en un partido que comenzó ganando el arachán gracias a un tanto de Alexis Segovia pero lo igualó José Neris para el violeta. También en la noche de este martes, Deportivo Maldonado goleó a Wanderers por 4 a 1 con goles de Álvaro Araújo, Joaquín Fernández, Bruno Centeno y Sebastián Tormo mientras que Antonio Caballero convirtió para el bohemio.

Este miércoles, en el Estadio Luis Tróccoli, Cerrito sorprendió a Cerro y lo derrotó a domicilio por 2 a 0 con tantos de Santiago Pereira y Jonathan Isasmendi que clavó la pelota desde la mitad de la cancha.

En la fase amateur, Bella Vista derrotó por 2 a 0 a Terremoto con goles de Facundo De Cuadro y Kevin Ferraz para sellar su pasaje a la próxima instancia de eliminación.

¿Cómo sigue la Copa Uruguay?

En la próxima semana continuará el torneo dónde habrá partidos por la serie profesional y también por la amateur.

Miércoles 16 de setiembre

  • 15:00 - Progreso vs Nacional (Parque Saroldi)
  • 15:00 - Albion vs River Plate (Parque Palermo)

Jueves 17 de setiembre

  • 15:30 - Juventud vs Racing (Parque Artigas)
  • 15:30 - Central Español vs Oriental (Parque Palermo)
  • 19:00 - Durazno vs Deportivo Colonia (Estadio Silvestre Landoni)

Temas

Te puede interesar