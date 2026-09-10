Libertadores: Palmeiras con el pie derecho; Estudiantes y Corinthians sin diferencias

Ya entrada la noche en el Estadio UNO, Estudiantes de La Plata igualó a uno con Corinthians en un partido dónde Alexis Castro puso en ventaja a los locales en el comienzo del partido pero Kaio César igualó para los brasileros en la segunda mitad. El equipo comandado por Alexander Medina tuvo a Fernando Muslera como titular y a Gabriel Neves en el banco de suplentes (Tiago Palacios estuvo fuera de la convocatoria por lesión), mientras que en el timao, Pedro Milans estuvo en el banco y no sumó minutos.