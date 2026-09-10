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Deportes Liga de Quito |

presencia uruguaya

Libertadores: Palmeiras con el pie derecho; Estudiantes y Corinthians sin diferencias

Esta noche se estarán cerrando los encuentros de ida por los cuartos de final de la Copa Liberadores, cuando Independiente del Valle reciba a Flamengo.

Palmeiras derrotó a Liga de Quito por la Libertadores.

Palmeiras derrotó a Liga de Quito por la Libertadores.

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Con presencia uruguaya en ambos encuentros, este miércoles continuó la actividad en el marco de los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Palmeiras ganó como local mientras que Estudiantes de La Plata y Corinthians no se sacaron diferencias.

En Brasil, Palmeiras comenzó con el pie derecho al derrotar por la mínima a Liga de Quito con un tanto de Agustín Giay en la primera parte. Joaquín Piquerez titular en el elenco verdiblanco que tuvo a Emiliano Martínez en el banco de suplente pero no sumó minutos. En los ecuatorianos, Gian Franco Allala fue titular.

Ya entrada la noche en el Estadio UNO, Estudiantes de La Plata igualó a uno con Corinthians en un partido dónde Alexis Castro puso en ventaja a los locales en el comienzo del partido pero Kaio César igualó para los brasileros en la segunda mitad. El equipo comandado por Alexander Medina tuvo a Fernando Muslera como titular y a Gabriel Neves en el banco de suplentes (Tiago Palacios estuvo fuera de la convocatoria por lesión), mientras que en el timao, Pedro Milans estuvo en el banco y no sumó minutos.

¿Cómo siguen los cuartos de final de la Libertadores?

Esta noche se estarán cerrando los primeros partidos de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Desde las 21:30, Independiente del Valle recibirá en el Estadio Olímpico Atahualpa a Flamengo, partido que será arbitrado por el argentino Facundo Tello.

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