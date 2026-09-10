Con presencia uruguaya en ambos encuentros, este miércoles continuó la actividad en el marco de los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Palmeiras ganó como local mientras que Estudiantes de La Plata y Corinthians no se sacaron diferencias.
presencia uruguaya
Libertadores: Palmeiras con el pie derecho; Estudiantes y Corinthians sin diferencias
Esta noche se estarán cerrando los encuentros de ida por los cuartos de final de la Copa Liberadores, cuando Independiente del Valle reciba a Flamengo.