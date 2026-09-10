MC Torque sube a la altura de Cusco buscando seguir haciendo historia en la Sudamericana

El partido de esta noche, que se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega comenzará a las 21:30 y tendrá el arbitraje del brasilero Wilton Sampaio. Será asistido por sus compatriotas Danilo Manis y Bruno Boschilia en bandas, mientras que Paulo Zanovelli será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Pablo Gonçalves y Diego Pombo, también de Brasil.