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Deportes Cienciano |

tocar el cielo con las manos

MC Torque sube a la altura de Cusco buscando seguir haciendo historia en la Sudamericana

El equipo dirigido por Marcelo Méndez visitará a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega a partir de las 21:30 horas.

MC Torque enfrenta a Cienciano por la Sudamericana.

MC Torque enfrenta a Cienciano por la Sudamericana.

 Gastón Britos / FocoUy
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Día que puede ser histórico para Montevideo City Torque, que esta noche subirá a la altura de Cusco para enfrentar a Cienciano en el marco de los partidos de ida de la Copa Sudamericana. La revancha será la próxima semana en nuestro país.

El partido de esta noche, que se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega comenzará a las 21:30 y tendrá el arbitraje del brasilero Wilton Sampaio. Será asistido por sus compatriotas Danilo Manis y Bruno Boschilia en bandas, mientras que Paulo Zanovelli será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Pablo Gonçalves y Diego Pombo, también de Brasil.

MC Torque llega a esta instancia luego de cerrar la fase de grupos como el líder por sobre Gremio, Deportivo Riestra y Palestino. En octavos de final derrotaron a Tigre en ambos partidos, logrando alcanzar una instancia histórica para el club.

Por el lado de Cienciano, la altura ha sido el gran fuerte del club. Quedó segundo en su grupo por detrás de Atlético Mineiro y sobre Juventud y Academia Puerto Cabello. En los playoffs derrotó a Lanús al tiempo que en los octavos de final aplastó a Botafogo en la ida por 6 a 0 lo que le dio la clasificación

Probables alineaciones de Cienciano y MC Torque

Cienciano

Ítalo Espinoza, Carlos Cabello, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain, Marcos Martinich, Gerson Barreto; Cristian Souza, Juan Romagnoli, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Matías Succar.

DT: Horacio Melgarejo.

MC Torque

Franco Torgnascioli, Ezequiel Busquets, Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera, Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes, Esteban Obregón y Salomón Rodríguez.

DT: Marcelo Méndez.

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