Gobierno comprometió recursos para las Intendencias ante fenómeno de El Niño

El encuentro se realizó este jueves 10 en el Parque Nacional Aarón de Anchorena y tuvo una agenda abierta, aunque el principal foco estuvo puesto en la coordinación de acciones frente al posible impacto del fenómeno climático conocido como El Niño en el territorio nacional.

Acciones y recursos

Mencionó Orsi entre las acciones de prevención tareas vinculadas a drenajes y cursos de agua, mientras que, ante eventuales daños, los recursos podrán destinarse a necesidades como vivienda y caminería rural. En este último caso, señaló que también se podría recurrir a recursos provenientes de organismos internacionales.

Ratificó que el Gobierno nacional garantizará la disponibilidad de fondos cuando sean necesarios y explicó que existen distintas líneas de transferencia de recursos para responder ante estas situaciones.

“La tranquilidad a los intendentes y a la población de que, si se tocan algunos recursos, todo se va a reponer”, afirmó el presidente, al referirse a la utilización de fondos para atender situaciones extraordinarias.

Con "elasticidad"

Sostuvo que la respuesta debe contemplar cierta “elasticidad” para adaptarse a las necesidades que surjan. “Como evento que no es fácil de predecir en su totalidad, lo que tenemos que estar es bien preparados y dando las garantías de que lo que se gaste, se repone”, insistió.

En ese sentido, explicó que todavía resta definir los mecanismos y criterios para la asignación de los recursos, aunque adelantó que podrán contemplar combustibles, materiales y el adelanto de determinadas obras, entre otras necesidades.

Productivo encuentro

Por su parte, el presidente del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso, valoró como productivo el encuentro y destacó la posibilidad de mantener un intercambio directo con el presidente de la República.

“Es importante y necesario”, afirmó Enciso, en referencia al ámbito de coordinación entre el Gobierno nacional y las intendencias para anticipar y responder a los posibles efectos de los fenómenos climáticos previstos.

“Los recursos van a estar y es lo importante”, sostuvo el intendente, quien consideró que se trata de un “compromiso entre todos” para fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta en todo el territorio nacional.